Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 апреля антикоррупционной службой ЗКО совместно с руководством департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО, руководителем проектного офиса «Акжайык-адалдык аланы» Алией Салиевой были рассмотрены представления по уголовным делам в отношении сотрудников УИС. - Замкнутость системы создает идеальные условия для распространения коррупции, а сами осужденные не имеют возможности беспрепятственно и напрямую обращаться в антикоррупционную службу или органы надзора по поводу вынуждения их к незаконным действиям. За последние три года по республике в производстве антикоррупционной службой находилось 188 коррупционных уголовных дел в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы, - пояснили в антикоррупционной службе ЗКО. По коррупционным преступлениям было осуждено 47 сотрудников системы. - Наибольшее количество выявленных преступлений приходится на взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и хищение, - отметили в ведомстве. К слову, в этом году в производстве антикоррупционной службы ЗКО находилось 24 уголовных дела в отношении должностных лиц ДУИС по ЗКО. Было зарегистрировано по 17 фактов применения пыток путем оказания психологического и физического давления в отношении осужденных по статье 146 УК РК "Пытки", два факта получения взятки от осужденных по статье 366 УК РК "Получение взятки", и пять фактов по статье 448 УК РК "Нарушение правил несения контролерской службы". Между тем основная масса дел прекращается за недоказанностью вины сотрудников. - Основанием для их регистрации явились жалобы со стороны осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ДУИС по ЗКО, о применении сотрудниками недозволенных методов. Анализ материалов уголовных дел показал, что в учреждениях ДУИС ЗКО отсутствует необходимое количество видеокамер в помещениях, а также видеожетонов у личного состава учреждения, работающих со спецконтингентом. В некоторых случаях выясняется, что память жесткого диска, на котором хранятся видеозаписи, обновляется каждые 15 суток, соответственно на момент расследования уголовного дела видеозаписи с камер видеонаблюдения отсутствуют, - сообщили в антикоррупционной службе ЗКО. Стоит отметить, что все это затрудняет процесс доказывания противоправных действий должностных лиц ДУИС. - В связи с этим, чтобы пресечь неправомерные действия со стороны сотрудников учреждения и не допустить провокации и безосновательные обвинения со стороны осужденных, руководству ДУИС рекомендовано незамедлительно копировать видеоинформацию с жесткого диска, отдельно на другой электронный носитель, за целые сутки, в течении которых были совершены противоправные действия со стороны должностных лиц или спецконтингента, - отметили в ведомстве. Кроме того, руководству ДУИС ЗКО было рекомендовано: - оснастить внутренние помещения мест лишения свободы системами видеонаблюдения; - обеспечить сотрудников ДУИС, осуществляющих охрану мест лишения свободы видеорегистраторами; - повысить качество подготовки кадров; Необходимо отметить, что о фактах коррупции можно сообщить в антикоррупционную службу через Call-центр «1424», который работает в режиме 24/7.