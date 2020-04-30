На большей части западного региона ожидается теплая погода без осадков.По данным РГП "Казгидромет", 1 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 26 градусов тепла, ночью +10. В Атырау малооблачно, днем +25, ночью +12. Переменную облачность и 20 градусов выше нуля синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров покажут +7. Теплая весенняя погода ожидается и в Актау. Днем +22, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Погода на 1 мая
