Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27 апреля сотрудники батальона патрульной полиции УМПС ДП ЗКО по улице М.Монкеулы остановили автомашину марки «Фольксваген Шаран». За рулем находился 32-летний мужчина. В кузове автомашины полицейские нашли воблу общим весом 80 килограммов. Документов у водителя на перевозку не было. Кроме этого, недалеко от микрорайона Сарытау была остановлена автомашина марки «Фольксваген Гольф», за рулем которой находился 25-летний мужчина. При проверке салона была полицейские также обнаружили воблу весом 500 килограммов. – По данным фактам Зачаганским отделом полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 196 УК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем", - сообщили в полиции.