Иллюстративной фото из архива"МГ" Как отмечают эксперты, сочетание экономического и социального напряжения, вызванного пандемией, а также ограничение передвижения оказали влияние на всех, и особенно на самых уязвимых людей, включая женщин и девочек, людей с инвалидностью, пожилых людей, тех, кто страдает от различных заболеваний, почти во всех странах. – В Казахстане одна из горячих линий, созданных для оказания помощи жертвам бытового насилия, сообщила о 50-процентном увеличении количества звонков только в первой половине апреля по сравнению с февралем 2020 года. 50 процентов девочек подвергаются насильственным методам воспитания в семье, в том числе 21 процент подвергается физическому наказанию, а 45 процентов испытывают психологическую агрессию и насилие, - отмечается в пресс-релизе ЮНФПА. В то же время, по данным фонда, службы поддержки для женщин, подвергающихся риску насилия, сталкиваются с сокращениями и закрытием, а приюты часто не могут размещать новых людей из-за боязни инфекции и ограничений в передвижении. – Люди с инвалидностью сталкиваются с еще более высоким риском насилия. Согласно анализу положения в области народонаселения в Казахстане за 2019 год, около половины людей с инвалидностью, независимо от пола и возраста, испытывали различные формы насилия в семьях. Последующая оперативная оценка во время вспышки коронавируса указала на то, что 38 процентов опрошенных заявили об ухудшении отношений с членами семьи во время карантина, - сообщили в фонде. Женские организации и активисты призвали правительство обеспечить эффективный диалог с гражданским обществом, чтобы поставить потребности женщин в основу усилий по реагированию на пандемию COVID-19 и последующему восстановлению.