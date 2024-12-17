Ледяной дождь со снегом, метель: прогноз погоды в ЗКО на 18 декабря

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия – осадки, метели и гололед. Местами прогнозируется усиление ветра до 20-23 метров в секунду.

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия – осадки, метели и гололед. Местами прогнозируется усиление ветра до 20-23 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель. Утром на западе и юге области возможен туман. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов. Ночью температура останется в пределах 0...-5. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, юге и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области - снег и метель. Днем: 0...-5 градусов. Ночью: -1...-6, на востоке до -9 градусов. Ветер южный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, севере и в центре области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области - осадки в виде дождя и снега, гололед и туман. На севере, юге и востоке области возможен гололед. Днем: от -2 до +3 градусов. Ночью: до 0...-5. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, юге и востоке области порывы до 15-20 метров в секунду, на западе и юге области - до 23 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), возможен гололед и туман. Днем: от +3 до +8 градусов, на севере и востоке области до 0 градусов. Ночью: в пределах 0...+5, на севере и востоке области до -5 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, севере и востоке области возможны порывы до 15-23 метров в секунду.