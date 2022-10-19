Мажилис одобрил законопроект, который закрепляет ставку сбора, передаёт Informburo.kz. Президент предложил легализовать все автомобили, ввезённые в Казахстан до 1 сентября Иллюстративное фото из архива "МГ" Мажилис одобрил во втором чтении проект поправок в налоговое законодательство. Они предусматривают введение пониженной ставки утильсбора для иностранных автомобилей, ввезённых в Казахстан до первого сентября 2022 года. Законопроект закрепляет пониженную ставку сбора в размере 200 000 тенге. Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своём послании народу Казахстана предложил легализовать все авто, ввезенные в Казахстан до первого сентября. Легализация будет проходить с января 2023 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.