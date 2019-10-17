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Социум

Легковушка врезалась в полицейский эвакуатор: погиб иностранец

ДТП произошло 17 октября около 3.00 на пересечении улиц С.Датова и Гагарина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, легковушка врезалась в полицейский эвакуатор, который работал на месте ДТП. – На перекрестке столкнулись две легковушки. На месте ДТП работал полицейский эвакуатор, в этот момент в спецтехнику на высокой скорости врезалась другая машина марки "Дэу Нексиа", за рулем которой находился гражданин Узбекистана. Сотрудник полиции вовремя успел запрыгнуть в спецтехнику, в противном случае легков
Арайлым Усербаева
Легковушка врезалась в полицейский эвакуатор: погиб иностранец
ДТП произошло 17 октября около 3.00 на пересечении улиц С.Датова и Гагарина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, легковушка врезалась в полицейский эвакуатор, который работал на месте ДТП. – На перекрестке столкнулись две легковушки. На месте ДТП работал полицейский эвакуатор, в этот момент в спецтехнику на высокой скорости врезалась другая машина марки "Дэу Нексиа", за рулем которой находился гражданин Узбекистана. Сотрудник полиции вовремя успел запрыгнуть в спецтехнику, в противном случае легковушка задела бы и его. Водитель "Дэу Нексиа" в машине находился один и скончался на месте, - сообщили в департаменте полиции ЗКО. Кроме этого, полицейские отметили, что спецтехника работала со включенными проблесковыми маячками и аварийными сигналами. Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 3.08. –В 3.14 бригада скорой помощи была на месте ДТП. К сожалению, 50-летний мужчина скончался до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП водитель эвакуатор

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