Легковушка врезалась в полицейский эвакуатор: погиб иностранец

ДТП произошло 17 октября около 3.00 на пересечении улиц С.Датова и Гагарина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, легковушка врезалась в полицейский эвакуатор, который работал на месте ДТП. – На перекрестке столкнулись две легковушки. На месте ДТП работал полицейский эвакуатор, в этот момент в спецтехнику на высокой скорости врезалась другая машина марки "Дэу Нексиа", за рулем которой находился гражданин Узбекистана. Сотрудник полиции вовремя успел запрыгнуть в спецтехнику, в противном случае легков