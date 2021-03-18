Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан

Крупную партию медикаментов без разрешительных документов обнаружили на автомобильном пропуске в Актюбинской области. По информации пресс-службы КНБ РК, 17 марта казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» предотвращен незаконный провоз крупной партии медикаментов. - При досмотре автомашины марки «ДАФ», следовавшей по маршруту «Москва (РФ) - Бишкек (КР)» с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и волоконно-оптического эндоскопа были выявлены укрытые под основным грузом «домашние вещи». Так, без сопроводительных документов перевозились медикаменты «З