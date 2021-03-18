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Происшествия

Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан

Крупную партию медикаментов без разрешительных документов обнаружили на автомобильном пропуске в Актюбинской области. По информации пресс-службы КНБ РК, 17 марта казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» предотвращен незаконный провоз крупной партии медикаментов. - При досмотре автомашины марки «ДАФ», следовавшей по маршруту «Москва (РФ) - Бишкек (КР)» с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и волоконно-оптического эндоскопа были выявлены укрытые под основным грузом «домашние вещи». Так, без сопроводительных документов перевозились медикаменты «З
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Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан
Крупную партию медикаментов без разрешительных документов обнаружили на автомобильном пропуске в Актюбинской области.
Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан
Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан
По информации пресс-службы КНБ РК, 17 марта казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» предотвращен незаконный провоз крупной партии медикаментов. - При досмотре автомашины марки «ДАФ», следовавшей по маршруту «Москва (РФ) - Бишкек (КР)» с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и волоконно-оптического эндоскопа были выявлены укрытые под основным грузом «домашние вещи». Так, без сопроводительных документов перевозились медикаменты «Зиннат» (гранулы для приготовления суспензии) в количестве 19 200 штук, разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали. Оценочная стоимость медикаментов составляет 36 384 000 тенге, - рассказали в ведомстве и отметили, что это не первая попытка незаконного провоза через территорию Казахстана медикаментов. К слову, груз передали в департамент экономических расследований по Актюбинской области.
Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан
Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан
Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан
Лекарства на 36 миллионов тенге пытались провезти через Казахстан
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Граница провоз медикаменты пункт пропуска

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