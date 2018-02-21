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Социум

«Лесных детей» из детского дома Уральска забрали в семью

Троих девочек удочерила семья из Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" О тяжелой судьбе трех девочек из леса жители Уральска узнали в октябре 2014 года. Тогда девочек забрали у горе-мамы и отца и отправили в Центр адаптации, а уже потом в детский дом. Как рассказала заместитель директора детского дома Замира СЕЙТКАЗИЕВА, Альбину, Карину и Камиллу в октябре 2017 года забрали в семью. - Альбина и Карина из ЦАНа попали к нам в феврале 2016 года, а младшая Камилла - в апреле 2017 года. За все это время мама девочек Анастасия ЕРЕМЕНА приходила навестить их всего
gorod
«Лесных детей» из детского дома Уральска забрали в семью
Троих девочек удочерила семья из Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" О тяжелой судьбе трех девочек из леса жители Уральска узнали в октябре 2014 года. Тогда девочек забрали у горе-мамы и отца и отправили в Центр адаптации, а уже потом в детский дом. Как рассказала заместитель директора детского дома Замира СЕЙТКАЗИЕВА, Альбину, Карину и Камиллу в октябре 2017 года забрали в семью. - Альбина и Карина из ЦАНа попали к нам в феврале 2016 года, а младшая Камилла - в апреле 2017 года. За все это время мама девочек Анастасия ЕРЕМЕНА приходила навестить их всего один раз. А в апреле 2017 года всех троих девочек удочерила семья, - пояснила замдиректора детского дома. Стоит отметить, что Анастасию ЕРЕМИНУ лишили родительских прав, когда девочки были в центре адаптации для несовершеннолетних. Напомним, семья в лесу была обнаружена 10 октября 2014 года в районе Второго дачного поселка. После того как о семье с маленькими детьми написали журналисты, на место поехали все социальные службы города. Настя с детьми была госпитализирована в детскую больницу,чтобы пройти обследование, а отца Репека АБСИМЕТОВА забрала полиция для установления личности, поскольку у него не было паспорта.Настя с детьми пробыла в кризисном центре полтора месяца. За это время старшую дочь Альбину власти устроили в СОШ №21, куда она пошла в первый класс. Однако из кризисного центра семью выселили за то, что Настя пришла туда в нетрезвом состоянии. После старших девочек поселили в ЦАНе, а младшую Камиллу в дом ребенка.
детский дом "Лесные дети"

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