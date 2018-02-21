«Лесных детей» из детского дома Уральска забрали в семью

Троих девочек удочерила семья из Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" О тяжелой судьбе трех девочек из леса жители Уральска узнали в октябре 2014 года. Тогда девочек забрали у горе-мамы и отца и отправили в Центр адаптации, а уже потом в детский дом. Как рассказала заместитель директора детского дома Замира СЕЙТКАЗИЕВА, Альбину, Карину и Камиллу в октябре 2017 года забрали в семью. - Альбина и Карина из ЦАНа попали к нам в феврале 2016 года, а младшая Камилла - в апреле 2017 года. За все это время мама девочек Анастасия ЕРЕМЕНА приходила навестить их всего