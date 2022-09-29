По данным канала, приборы в кабине пилота показали сигнал о возможном отказе тормозной системы и борт направили на запасной аэродром. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.