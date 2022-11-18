Летевший из Уральска в Алматы самолёт экстренно сел в Актобе

По словам пассажиров, им придётся почти сутки провести в аэропорту. Фото предоставлено пассажирами В редакцию «МГ» обратились пассажиры рейса FlyArystan сообщением Уральск - Алматы. Борт должен был приземлится в Алматы 6:15 18 ноября. Однако самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе из-за того, что одному из пассажиров стало плохо на борту. - Выпившему человеку стало плохо, всех пассажиров высадили и ничего не хотят предпринимать. Рейс отложили сначала на 18:00 18 ноября, теперь на полночь. Мы утром выпросили завтрак, нам дали талон на питание. Туда входят стакан чая и бутерброд,