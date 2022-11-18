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Социум

Летевший из Уральска в Алматы самолёт экстренно сел в Актобе

По словам пассажиров, им придётся почти сутки провести в аэропорту. Фото предоставлено пассажирами В редакцию «МГ» обратились пассажиры рейса FlyArystan сообщением Уральск - Алматы. Борт должен был приземлится в Алматы 6:15 18 ноября. Однако самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе из-за того, что одному из пассажиров стало плохо на борту. - Выпившему человеку стало плохо, всех пассажиров высадили и ничего не хотят предпринимать. Рейс отложили сначала на 18:00 18 ноября, теперь на полночь. Мы утром выпросили завтрак, нам дали талон на питание. Туда входят стакан чая и бутерброд,
Дана Рахметова
Летевший из Уральска в Алматы самолёт экстренно сел в Актобе
По словам пассажиров, им придётся почти сутки провести в аэропорту.
Летевший из Уральска в Алматы самолёт экстренно сел в Актобе
Летевший из Уральска в Алматы самолёт экстренно сел в Актобе
Фото предоставлено пассажирами В редакцию «МГ» обратились пассажиры рейса FlyArystan сообщением Уральск - Алматы. Борт должен был приземлится в Алматы 6:15 18 ноября. Однако самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе из-за того, что одному из пассажиров стало плохо на борту.
- Выпившему человеку стало плохо, всех пассажиров высадили и ничего не хотят предпринимать. Рейс отложили сначала на 18:00 18 ноября, теперь на полночь. Мы утром выпросили завтрак, нам дали талон на питание. Туда входят стакан чая и бутерброд, который нам сделали на скорую руку даже без перчаток, - рассказала одна из пассажиров отложенного рейса.
В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что в 5:20 в аэропорту Актобе борт произвёл вынужденную посадку.
-  По причине ухудшения состояния здоровья пассажира 1963 года рождения. Он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Актобе, - пояснили в департаменте.
Информацию о возможном состоянии алкогольного опьянения пассажира не прокомментировали, так как мужчину сразу же госпитализировали. Мы запросили данные в управлении здравоохранения Актюбинской области. Стоит отметить, что люди в прединсультном состоянии, а также диабетическом кризе могут выглядеть как выпившие. Авиакомпания также пока не ответила на запрос редакции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск Актобе аэропорт Алматы

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