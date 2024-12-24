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Происшествия Социум

Летучая мышь залетела в квартиру в Уральске

В Уральске по произошёл неожиданный инцидент — в квартиру многоэтажного жилого дома по улице Аманжолова залетела летучая мышь, которая не могла найти выход .
Кристина Кобина
Летучая мышь залетела в квартиру в Уральске

В Уральске произошёл неожиданный инцидент — в квартиру многоэтажного жилого дома по улице Аманжолова залетела летучая мышь, которая не могла найти выход. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

— Спасатели прибыли на вызов, осторожно поймали в ванной комнате незваного ночного гостя и выпустили его на волю, — отметили в ведомстве.

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Что делать, если в Ваш дом залетела летучая мышь:

  • избегайте прямого контакта с ней; 
  • уведите детей и домашних питомцев в другое помещение;
  • аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю.

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