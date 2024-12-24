Летучая мышь залетела в квартиру в Уральске

В Уральске по произошёл неожиданный инцидент — в квартиру многоэтажного жилого дома по улице Аманжолова залетела летучая мышь, которая не могла найти выход .

В Уральске произошёл неожиданный инцидент — в квартиру многоэтажного жилого дома по улице Аманжолова залетела летучая мышь, которая не могла найти выход. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

— Спасатели прибыли на вызов, осторожно поймали в ванной комнате незваного ночного гостя и выпустили его на волю, — отметили в ведомстве.

Что делать, если в Ваш дом залетела летучая мышь: