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Происшествия Социум

Lexus сбил женщину в Уральске: пострадавшая находится в реанимации

ДТП произошло сегодня, 16 апреля, возле остановки "Хлебзавод", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 57-летний водитель Lexus примерно в 9.00 сбил женщину на пешеходном переходе возле остановки «Хлебзавод». 26-летняя пострадавшая была госпитализирована в Областную многопрофильную больницу. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что женщина получила серьезные травмы головы. - Пациентке диагностировали ушибы и травмы лица, а также перелом и сотрясение головного мозга. Состояние оценивается как крайне тяжёлое. Находится
Кристина Кобина
Lexus сбил женщину в Уральске: пострадавшая находится в реанимации
ДТП произошло сегодня, 16 апреля, возле остановки "Хлебзавод", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Внедорожник сбил женщину в Уральске: пострадавшая в крайне тяжелом состоянии
Внедорожник сбил женщину в Уральске: пострадавшая в крайне тяжелом состоянии
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 57-летний водитель Lexus примерно в 9.00 сбил женщину на пешеходном переходе возле остановки «Хлебзавод». 26-летняя пострадавшая была госпитализирована в Областную многопрофильную больницу. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что женщина получила серьезные травмы головы. - Пациентке диагностировали ушибы и травмы лица, а также перелом и сотрясение головного мозга. Состояние оценивается как крайне тяжёлое. Находится в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы спасти женщину, - пояснили в облздраве. Водитель внедорожника рассказал подробности ДТП. - Я вез дочку в школу, прямо перед пешеходном переходом столкнулись два авто. Я объезжал их, вдруг мне под колеса выскочила девушка. Она была еще в наушниках, удар был не сильным, скорость тоже маленькая. Но девушка ударилась головой об асфальт, - рассказал водитель внедорожника. Другие подробности выясняются.
Внедорожник сбил женщину в Уральске: пострадавшая в крайне тяжелом состоянии
Внедорожник сбил женщину в Уральске: пострадавшая в крайне тяжелом состоянии
Внедорожник сбил женщину в Уральске: пострадавшая в крайне тяжелом состоянии
Внедорожник сбил женщину в Уральске: пострадавшая в крайне тяжелом состоянии
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ДТП пешеход сбил

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