Lexus сбил женщину в Уральске: пострадавшая находится в реанимации

ДТП произошло сегодня, 16 апреля, возле остановки "Хлебзавод", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 57-летний водитель Lexus примерно в 9.00 сбил женщину на пешеходном переходе возле остановки «Хлебзавод». 26-летняя пострадавшая была госпитализирована в Областную многопрофильную больницу. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что женщина получила серьезные травмы головы. - Пациентке диагностировали ушибы и травмы лица, а также перелом и сотрясение головного мозга. Состояние оценивается как крайне тяжёлое. Находится