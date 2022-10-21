Изображение с сайта Pixabay В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад. Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешёвой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей, отмечают эксперты. Собеседник «Коммерсантъ» в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. Но источник, близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, а сейчас министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.