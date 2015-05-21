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Спорт

LG выпустила телевизор-обои

Компания LG выпустила настенный дисплей телевизора толщиной 0,97 мм. Экран работает на органических светодиодах (OLED) и имеет диагональ 55 дюймов (139,7 см). Телевизор крепится к стене с помощью магнитной поверхности, благодаря чему может использоваться вместо настенного ковра или картины. Новинка в четыре раза тоньше предыдущей флагманской модели компании. Йео Сан-Део, исполнительный директор подразделения LG Display, заявил, что компания продолжит наращивать темпы производства OLED панелей диагональю 55, 66 и 77 дюймов, чтобы полностью удовлетворить спрос. О цене дисплея не сообщается, но с
gorod
LG выпустила телевизор-обои

Компания LG выпустила настенный дисплей телевизора толщиной 0,97 мм. Экран работает на органических светодиодах (OLED) и имеет диагональ 55 дюймов (139,7 см). Телевизор крепится к стене с помощью магнитной поверхности, благодаря чему может использоваться вместо настенного ковра или картины. Новинка в четыре раза тоньше предыдущей флагманской модели компании. Йео Сан-Део, исполнительный директор подразделения LG Display, заявил, что компания продолжит наращивать темпы производства OLED панелей диагональю 55, 66 и 77 дюймов, чтобы полностью удовлетворить спрос. О цене дисплея не сообщается, но скорее всего вам придется продать за него душу. Источник: w-o-s.ru

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