Freedom Bank, ведущий банк в сфере цифровых финансовых услуг, продолжает активно расширять свое присутствие в Казахстане. В этом месяце банк торжественно открыл свой 16-й филиал в Уральске, предлагая жителям высокий уровень финансового сервиса. За три года успешной работы Freedom Bank уже зарекомендовал себя как надежный партнер для клиентов, предоставляя полный спектр банковских услуг: от классического обслуживания до передовых цифровых решений. С момента своего основания банк сосредоточился на внедрении инноваций, позволяя клиентам удобно управлять финансами, не выходя из дома или своего офиса. В условиях быстро меняющегося мира Freedom Bank не просто следует за трендами, но и создает их, оставаясь на передовой финансовой отрасли.

– Мы очень рады, что сегодня в Уральске у нас открывается филиал. Банк существует всего три года, однако за это время мы пришли уже к большим успехам. С 17-ого места активы банка выросли до восьмого места. С прошлого года мы вошли в ТОП-10 системообразующих банков Казахстана. Для своих клиентов предлагаем широкий спектр финансовых услуг и продуктов, каждый из которых уникален не только в Казахстане, но и за его пределами, - поделилась Гулфайруз Ахметова, Председатель правления Freedom Bank.

В чем же преимущество банка?

Во-первых, это цифровая ипотека. Freedom Bank полностью оцифровал получение ипотечного займа, переведя его из offline в online режим. Теперь для оформления ипотеки нет необходимости посещать отделение банка, ЦОН, собирать справки, распечатывать документы - необходим лишь смартфон или ноутбук, ИИН и официальные отчисления. Отправив заявку, в течение 50 секунд вы можете получить ответ от Freedom Bank – одобрение либо отказ. При этом клиенту предоставляется информация о сумме, ежемесячном платеже и процентной ставке.

Во-вторых, буквально два года назад банк запустил цифровой автокредит. Продавец и покупатель во Freedom Bank могут продать и купить машину. Номер и техпаспорт доставят в течение дня. Кроме этого, банк предлагает бизнес-кредит для ИП. В этом году Freedom Bank делает упор на корпоративный блок. Так, на днях была презентована цифровая программа для юридических лиц. Предприниматели, сидя в офисе, могут получить заем до 100 миллионов тенге всего за один день.

– Сейчас время цифровых технологий, и людям важно быстро и качественно получать услуги. Мы будем очень рады видеть жителей и гостей Уральска среди наших клиентов, - отметила Гулфайруз Ахметова.

Кстати, ещё одним уникальным продуктом банка является депозитная карта. Другими словами, ее обладателям больше не нужно переводить средства со счета на депозит и наоборот. Ко всем поступающим на депозитную карту деньгам будет автоматически начисляться процент на оставшуюся сумму.

На сегодня более миллиона казахстанцев уже пользуются услугами Freedom Bank. В новом филиале Уральска оказывают все банковские услуги как физическим, так и юридическим лицам. Поздравить с открытием филиала пришли партнеры и клиенты банка. Среди них предприниматель из Уральска, руководитель кондитерского цеха Турлан Сарекенов:

– Мы очень рады, что у нас открывается филиал ведущего банка. Как предприниматель, я заинтересован в тех продуктах, которые предлагает Freedom Bank. Нам важно выгодное сотрудничество. В будущем, я планирую расширить наше предприятие и воспользоваться услугами банка, —резюмировал предприниматель.

Freedom Bank расположился на одной из центральных улиц города – улице Сундеткали Ескалиева, 158, с собственной парковкой Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.





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