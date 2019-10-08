Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск Мержан Нуртазиев, по городу насчитываются 1222 многоквартирных жилых дома, 880 из которых обслуживают КСК. – По программе "Модернизация ЖКХ" в этом году планируем отремонтировать восемь домов. Три дома в июне этого года уже отремонтированы на сумму 170 миллионов тенге. Сейчас ведется работа еще по пяти домам, это те дома, в которых зимой под тяжестью снега обвалилась крыша. Кроме этого, у нас есть 17 проектов на ремонт домов и лифтов. Общая стоимость составляет 250 миллионов тенге. Проекты были отправлены на рассмотрение в министерство. На данный момент планируется замена 14 лифтов, которые исчерпали свой срок эксплуатации. Они сейчас не функционируют и согласно заключениям экспертов не подлежат ремонту и запуску. Срок эксплуатации лифтов составляет 25 лет. В основном эти дома находятся в четвертом и шестом микрорайонах, - сообщил Мержан Нуртазиев. Стоит отметить, что в Уральске есть 380 дворовых территорий, 15 из которых были благоустроены в этом году. На ремонт еще девяти дворов готовится проектно-сметная документация. – В этом году отделом ЖКХ было сдано в эксплуатацию сквер имени Исатая и Махамбета. В следующем году планируется благоустройство еще трех сквером, это сквер в районе СОШ №16 по улице С.Тюленина, сквер в поселке Зачаганск недалеко от детской многопрофильной больницы и по проспекту Абулхайыр хана от остановки Жигули до улицы С.Датова и до улицы Шолохова планируется построить сквер с пешеходной зоной, - рассказал Мержан Нуртазиев. Выяснилось, что в этом году закуплено 804 новых мусорных контейнера, 420 из которых уже установлены. – В пилотном режиме в микрорайоне Астана мы хотим установить мусорные контейнеры для отдельного сбора ТБО. Если проект заработает, то такой принцип будем внедрять и в других районов города. Сейчас у нас работает сортировочная линия, которые отдельно производит сортировку пластика, бумаги, тетрапакетов и жестяных материалов, - добавил Мержан Нуртазиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.