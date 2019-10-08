Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин, тепло в дома уральцев начали подавать вечером 7 октября. – Вчера у нас началась подача теплоносителя в теплосистемы объектов социально-культурного назначения и жилых домов города Уральска, при наличии паспорта готовности объекта. В пятиэтажные дома отопление начали подавать 7 октября, в девятиэтажные - сегодня. Все социальные объекты, детские сады, школы, больницы уже подключены к центральному отоплению, - рассказал Куат Мусин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.