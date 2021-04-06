Лоб в лоб столкнулись машины на трассе в ЗКО

Четыре человека были госпитализированы в больницу с места аварии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло 5 апреля в 19.24 на 195 километре автодороги Атырау-Уральск, недалеко от поселка Тналиева Акжайыкского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на трассе лоб в лоб столкнулись две автомашины: Volkswagen Polo и Toyota Camry. В аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы в Акжайыкскую центральную районную больницу. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что 49-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, ушиб головы и колена, у 40-летн