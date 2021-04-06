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Социум

Лоб в лоб столкнулись машины на трассе в ЗКО

Четыре человека были госпитализированы в больницу с места аварии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло 5 апреля в 19.24 на 195 километре автодороги Атырау-Уральск, недалеко от поселка Тналиева Акжайыкского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на трассе лоб в лоб столкнулись две автомашины: Volkswagen Polo и Toyota Camry. В аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы в Акжайыкскую центральную районную больницу. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что 49-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, ушиб головы и колена, у 40-летн
Арайлым Усербаева
Лоб в лоб столкнулись машины на трассе в ЗКО
Четыре человека были госпитализированы в больницу с места аварии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Лоб в лоб столкнулись две машины на трассе в ЗКО
Лоб в лоб столкнулись две машины на трассе в ЗКО
ДТП произошло 5 апреля в 19.24 на 195 километре автодороги Атырау-Уральск, недалеко от поселка Тналиева Акжайыкского района. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на трассе лоб в лоб столкнулись две автомашины: Volkswagen Polo и Toyota Camry. В аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы в Акжайыкскую центральную районную больницу. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что 49-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, ушиб головы и колена, у 40-летней женщины диагностирован ушиб грудной клетки, 38-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости, у 32-летнего мужчины - ушибы лобной области и мягких тканей головы.
Лоб в лоб столкнулись две машины на трассе в ЗКО
Лоб в лоб столкнулись две машины на трассе в ЗКО
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ДТП трасса травмы

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