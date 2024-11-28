Разводил на лотереи в Instagram: мошенника задержали в Уральске

Потенциальных жертв он находил в социальной сети Instagram под постами о проведении лотерей. В результате его действий пострадали пятеро жителей региона, которые перевели в общей сложности 140 тысяч тенге, но не получили ни призов, ни возврата средств.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП ЗКО задержали жителя Атырауской области, подозреваемого в мошенничестве, передаёт Polisia.kz. Мошенник сообщал жителям, что они выиграли призы, и для получения выигрыша необходимо было перевести денежные средства.

Потенциальных жертв он находил в социальной сети Instagram под постами о проведении лотерей. В результате его действий пострадали пятеро жителей региона, которые перевели в общей сложности 140 тысяч тенге, но не получили ни призов, ни возврата средств.

По данному факту начато досудебное расследование. Мошенника задержали в Уральске, он водворен в изолятор временного содержания. Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не участвовать в сомнительных лотереях и акциях.

Ранее в МВД сообщили, что самым распространенным способом мошенничества сегодня остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений.



Мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств sim-box с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершено 4391 преступление.