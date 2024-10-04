Накануне Дня учителя были подведены итоги конкурса «Лучший педагог дошкольной организации», организованного институтом раннего развития детей при поддержке министерства просвещения РК. В конкурсе участвовали 227 педагогов со всей страны, сообщили в министерстве.

Накануне Дня учителя были подведены итоги конкурса «Лучший педагог дошкольной организации», организованного институтом раннего развития детей при поддержке министерства просвещения РК. В конкурсе участвовали 227 педагогов со всей страны, сообщили в министерстве.

— Цель конкурса – выявление и распространение лучших педагогических практик для реализации современных подходов в организации дошкольного воспитания и обучения. В первом туре участники представили портфолио, написали эссе на тему «Роль современного педагога в развитии и воспитании детей дошкольного возраста», а также продемонстрировали видеоматериалы с фрагментами своей деятельности в рабочий день. Во втором туре участники продемонстрировали методику своего обучения и воспитания, — сообщили в министерстве просвещения.

По итогам конкурса первое место заняла воспитатель ясли-сада №3 «Зерде» Зуря Урнгалиева. Как рассказали в отделе образования, у педагога 33-летний опыт воспитания детей. Она педагог-эксперт, её методическая тема «Развитие речи дошкольников посредством сказочных представлений».

Достижения педагога:

Почетная грамота за вклад в образование детей дошкольного возраста.

Благодарственное письмо "Юному поэту лета"

Благодарственное письмо конкурса «Абайские чтения»

Победитель городского конкурса «Лучший педагог дошкольной организации» получил Гран-при.

Победитель областного конкурса «Лучший педагог дошкольной организации» получил Гран-при

Победитель Республиканского конкурса на лучшего педагога дошкольной организации, 1 место.

Областной семинар-практикум «Азбука здоровья» Мастер-класс «Викторина по азбуке здоровья»

Национальный центр повышения квалификации «Орлеу», филиал АО «БКО ПКБАИ» «Национальные ценности в дошкольном образовании и воспитании»

Публикация «Сегодняшнее утро учителя» Республиканский научно-методический журнал «Развитие языков дошкольников посредством национальных игр»

Издание «Академия образования» Республиканский научно-методический журнал «Запоминание с помощью мнемотехники»

Фото пресс-службы министерства просвещения РК







