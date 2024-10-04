Накануне Дня учителя были подведены итоги конкурса «Лучший педагог дошкольной организации», организованного институтом раннего развития детей при поддержке министерства просвещения РК. В конкурсе участвовали 227 педагогов со всей страны, сообщили в министерстве.
— Цель конкурса – выявление и распространение лучших педагогических практик для реализации современных подходов в организации дошкольного воспитания и обучения. В первом туре участники представили портфолио, написали эссе на тему «Роль современного педагога в развитии и воспитании детей дошкольного возраста», а также продемонстрировали видеоматериалы с фрагментами своей деятельности в рабочий день. Во втором туре участники продемонстрировали методику своего обучения и воспитания, — сообщили в министерстве просвещения.
По итогам конкурса первое место заняла воспитатель ясли-сада №3 «Зерде» Зуря Урнгалиева. Как рассказали в отделе образования, у педагога 33-летний опыт воспитания детей. Она педагог-эксперт, её методическая тема «Развитие речи дошкольников посредством сказочных представлений».
Достижения педагога:
- Почетная грамота за вклад в образование детей дошкольного возраста.
- Благодарственное письмо "Юному поэту лета"
- Благодарственное письмо конкурса «Абайские чтения»
- Победитель городского конкурса «Лучший педагог дошкольной организации» получил Гран-при.
- Победитель областного конкурса «Лучший педагог дошкольной организации» получил Гран-при
- Победитель Республиканского конкурса на лучшего педагога дошкольной организации, 1 место.
- Областной семинар-практикум «Азбука здоровья» Мастер-класс «Викторина по азбуке здоровья»
- Национальный центр повышения квалификации «Орлеу», филиал АО «БКО ПКБАИ» «Национальные ценности в дошкольном образовании и воспитании»
- Публикация «Сегодняшнее утро учителя» Республиканский научно-методический журнал «Развитие языков дошкольников посредством национальных игр»
- Издание «Академия образования» Республиканский научно-методический журнал
«Запоминание с помощью мнемотехники»