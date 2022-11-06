Лунное затмение произойдёт 8 ноября

Во время своего затмения Луна затмит планету Уран. Изображение c сайта Pixabay На сайте Московского планетария сообщается, что восьмого ноября произойдёт полное затмение Луны с максимальной фазой. Это будет второе лунное затмение 2022 года, после затмения 16 мая. Луна пройдёт через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок. Все затмение продлится почти шесть часов. В Казахстане без оборудования затмение видно не будет, но его можно будет смотреть онлайн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при