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Социум

Лунное затмение произойдёт 8 ноября

Во время своего затмения Луна затмит планету Уран. Изображение c сайта Pixabay На сайте Московского планетария сообщается, что восьмого ноября произойдёт полное затмение Луны с максимальной фазой. Это будет второе лунное затмение 2022 года, после затмения 16 мая. Луна пройдёт через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок. Все затмение продлится почти шесть часов. В Казахстане без оборудования затмение видно не будет, но его можно будет смотреть онлайн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при
Дана Рахметова
Лунное затмение произойдёт 8 ноября
Во время своего затмения Луна затмит планету Уран.
Последнее лунное затмение 2021 года произойдёт 19 ноября
Последнее лунное затмение 2021 года произойдёт 19 ноября
Изображение c сайта Pixabay На сайте Московского планетария сообщается, что восьмого ноября произойдёт полное затмение Луны с максимальной фазой. Это будет второе лунное затмение 2022 года, после затмения 16 мая. Луна пройдёт через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок. Все затмение продлится почти шесть часов. В Казахстане без оборудования затмение видно не будет, но его можно будет смотреть онлайн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Затмение Луна

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