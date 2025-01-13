Лёд, бег и чай: как уральские моржи закаляют тело и дух

Эти люди не просто купаются, они живут этим.

Каждую неделю, три раза в морозные дни, на берегу проруби собирается необычная компания. Молодые, пожилые, мужчины и женщины — все объединены одной страстью: моржеванием. Сначала — ледяная работа: прорубь нужно подготовить. Затем — энергичная разминка с пробежкой, а после — кульминация: погружение в ледяную воду. Завершается всё посиделками за горячим чаем в кругу единомышленников.

Эти люди не просто купаются, они живут этим. Сегодня их около 50–60 человек, они почти забыли, что такое болезни. Кто-то пришёл сюда ради укрепления здоровья, кто-то — по совету друга или родных. Новичков здесь поддерживают: сначала советуют обливаться холодной водой, а затем переходить к заплывам.

Все, кто видит этих людей, не могут не восхититься их энергией и счастливыми лицами. Моржевание для них — это не просто закалка, это образ жизни, который дарит здоровье и радость.

Вот несколько правил для новичков, которые хотят начать моржевать: