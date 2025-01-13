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Социум

Лёд, бег и чай: как уральские моржи закаляют тело и дух

Эти люди не просто купаются, они живут этим.
Жулдызхан Хасангалиева
Лёд, бег и чай: как уральские моржи закаляют тело и дух

Каждую неделю, три раза в морозные дни, на берегу проруби собирается необычная компания. Молодые, пожилые, мужчины и женщины — все объединены одной страстью: моржеванием. Сначала — ледяная работа: прорубь нужно подготовить. Затем — энергичная разминка с пробежкой, а после — кульминация: погружение в ледяную воду. Завершается всё посиделками за горячим чаем в кругу единомышленников.

Эти люди не просто купаются, они живут этим. Сегодня их около 50–60 человек, они почти забыли, что такое болезни. Кто-то пришёл сюда ради укрепления здоровья, кто-то — по совету друга или родных. Новичков здесь поддерживают: сначала советуют обливаться холодной водой, а затем переходить к заплывам.

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Все, кто видит этих людей, не могут не восхититься их энергией и счастливыми лицами. Моржевание для них — это не просто закалка, это образ жизни, который дарит здоровье и радость.

Вот несколько правил для новичков, которые хотят начать моржевать:

  • Разогревайтесь перед купанием: перед заходом в воду сделайте лёгкую пробежку или зарядку, чтобы разогреть тело.
  • Не спешите: заходите в воду постепенно, чтобы избежать шока от холода.
  • Ограничьте время в воде: для первого раза достаточно 10–20 секунд, не больше.
  • Одевайтесь тепло: после купания сразу наденьте сухую и тёплую одежду.
  • Пейте горячий чай: возьмите с собой термос с чаем или травяным отваром, чтобы согреться после купания.
  • Выбирайте безопасные места: начинайте купаться в оборудованных прорубях под присмотром опытных моржей.
  • Не купайтесь в одиночку: берите с собой друзей или присоединяйтесь к группе.
  • Слушайте своё тело: если чувствуете дискомфорт или сильный холод, сразу выходите.
  • Начинайте с обливания дома: чтобы привыкнуть к холоду, начните с обливания холодной водой в душе.
 

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