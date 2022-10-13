Защитники Армана Уксукбаева уверены, что уголовную ответственность должен нести совсем другой человек, передаёт портал «Мой ГОРОД».
28 сентября вынесли приговор главе отдела строительства, 46-летнему Арману Уксукбаеву
. Он был признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а именно в 130 миллионов тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.
Второй подсудимый, водитель ТОО «Сырласу» Александр Нагметов, также был признан виновным в пособничестве, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Однако адвокаты осуждённых говорят, что в этом деле не всё так просто, и уголовной ответственности должен быть привлечён совсем другой человек, а именно депутат Актюбинского городского маслихата Алибек Нургалиев
. Он же взяткодатель, директор ТОО «ШалкарПромХолдинг» - предприятия, которое занималось строительством тех самых скандальных девятиэтажек в Уральске.
Сегодня, 13 октября, родственники и адвокаты Армана Уксукбаева провели пресс-конференцию. Адвокат осуждённого Тамара Сарсенова говорит, что приговор суда списан с обвинительного акта, а это значит, что суд особо не разбирался в этом деле.
– Я не удивилась этому приговору, от апелляционной коллегии я тоже ничего хорошего не жду. Эту конференцию просил провести сам Арман, здесь сидят его супруга, престарелые родители и братья. Он хотел, чтобы его друзья, коллеги, соседи и знакомые знали всю правду. Мы не хотим оказать давление на суд, но были в недоумении, когда получили на руки приговор, он просто списан с обвинительного акта. Судья, надев мантию, переписывал фантазию следователя Антикора и прокурора, пошёл ещё дальше фальсифицировать. Он указывает, что Уксукбаев требовал у Нургалиева новый трактор. Мы вам дадим стенограмму разговора, там нет ни слова о тракторе. Они ни разу не встречались кроме как в день задержания. Мы можем предоставить вам все документы, записи, счета, выписки, - говорит Тамара Сарсенова.
По её словам, за Арманом Уксукбаевым и Александром Нагметовым следили 11 дней, прослушивали все телефонные разговоры, и за эти дни чиновник не говорит ни с Нургалиевым, ни с Нагметовым. Единственное, на чём акцентировало внимание обвинение - беспочвенные слова Алибека Нургалиева о том, что он год назад передал чиновнику 130 миллионов тенге, хотя этому нет никаких доказательств.
– Нургалиев придумал весь этот сценарий, чтобы скрыть своё воровство. Он вместе со своей семьей украл у государства миллиард с лишним. На строительство двух домов выделили деньги, второй дом не могут достроить, потому что всю сумму вывел Нургалиев, его жена, тёща и сестра жены. Суд закрыл на это глаза. Тёща Нургалиева, пенсионерка, зарегистрировала ТОО в тот день, когда ТОО «Байлы» выиграло тендер и начинает управлять многомиллионными суммами. Буквально через две недели она скидывает 150 миллионов тенге на счета своих фирм. За два дня они выводят 440 миллионов тенге государственных денег. Нургалиев участвует с тёщей и на других тендерах. Он обманул государство не только в Уральске, но и в Актау, Костанае и Актобе. У всех разные фамилии, поэтому никто не мог заподозрить неладное. Он - Нургалиев, жена - Суйндикова, тёща - Ныгметова, - заявила Тамара Сарсенова.
Интересен и тот факт, что тёща Нургалиева за счёт бюджетных денег спонсирует одну из партий, от имени которой её зять стал депутатом маслихата Актобе. Сам Нургалиев направил на счёт своей тёщи 824 миллиона тенге, а суд не стал брать этот факт во внимание, заявив, что это не относится к делу Уксукбаева.
– Нургалиев предоставляет в аренду на стройку компрессор, цена которого максимум 500 тысяч тенге, а берёт за него три миллиона тенге. А компрессора-то и нет. Более того, он якобы дал в аренду собственный Toyota Land Cruiser. Воровство дошло до верха цинизма. На строительство он перечисляет мизерные деньги. У Уксукбаева нашли деньги, полученные за аренду трактора его супруги. Мы съездили на стройку, нашли этот трактор, он работает, нашли свидетелей, привели в суд. Судья пишет, что супруга Уксукбаева не заключала договор с Нургалиевым и не предоставляла ему трактор, хотя у неё на руках договор аренды. Вот так у нас в Казахстане любой чиновник может сесть в тюрьму. В отношении Нургалиева не возбуждено уголовное дело, он продолжает воровать, - возмутилась Тамара Сарсенова.
Адвокат Александра Нагметова Руслан Бапахов говорит, что Нургалиев написал заявление, чтобы самому уйти от ответственности и каждый раз он и его супруга давали разные показания, а суд принял во внимание только те слова, которые были угодны следствию.
Ислам Нагметова, брат осуждённого Александра Нагметова отметил, что в отношении него тоже было возбуждено уголовное дело, однако его причастность не была доказана. Однако из-за следственных действий были заблокированы его счета, на его имущество наложили арест. Кроме этого у него образовалась налоговая задолженность в размере 32 миллионов тенге, и теперь его компании грозят ограничения со стороны государства.
– У Нургалиева по другим объектам тоже полный провал. По костанайскому проекту речь идёт о 50 миллионах тенге. Я также участвовал в строительстве ДЭП, он заплатил мне всего 10 миллионов, а должен был 30. Мне пришлось со своего кармана платить зарплату персоналу. Я взял кредиты, чтобы содержать стройку в Уральске. Сейчас у меня огромные долги. На мою компанию могут наложить ограничительные меры. В сентябре 2021 года я сказал Нургалиеву приехать, рассчитаться с долгами и продолжить стройку. Он обещал приехать, но не приехал, на мои звонки не отвечал, а на звонки брата (Александра Нагметова - прим. автора) он отвечал. Нургалиев знал, что у меня есть вся документация. Тогда я сказал брату: «Он с тобой на связи. Как хочешь, но выбей мои деньги». Мне нужны были мои деньги, так как заложил всё, что у меня было. Нургалиев не растерялся и написал заявление. Если бы он был порядочным человеком, он приехал бы и завершил бы начатое, - заключил Ислам Нагметов.
Сейчас родственники и адвокаты осуждённых готовят апелляционную жалобу, однако особых надежд на неё не возлагают.
– Прошу вас, расскажите правду. Не за себя прошу, за внучат прошу, им очень тяжело, - сказал отец Армана Серик Уксукбаев.
– Моего сына сделали крайним. Обращаюсь к президенту с просьбой о помощи. Я не могу найти слов утешения своим внукам. За что ему всё это? Неужели за то, что он из простой семьи, сам всегда всего добивался. Сам учился, при свете ламп сидел, чертил свои чертежи. Ему некому помогать. Если прокуроры и судьи так поступают с честными людьми, то кому мы можем доверять, - со слезами на глаза сказала мама осуждённого Татти Уксукбаева.
Супруга Армана Уксукбаева Лидия сказала, что трое детей каждый день ждут отца.
– Мой муж не виновен, я надеюсь на правосудие. Старшего сына забирают в армию, муж в тюрьме, средняя дочь заболела, младшая каждый день ждёт отца. Этот трактор я дала в аренду, значит я виновна, а не мой супруг. Ни копейки я за него не получила, только те, что нам дали в день задержания. Но мы сразу сказали, что это деньги за аренду, но никак не взятка. Моего мужа просто закрыли, - сказала Лидия Уксукбаева.
С чего все начиналось?
Согласно обвинительному акту
, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. По версии обвинения, за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге.
Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву
, которая рассказала, что на ее мужа оказывалось давление, руководителя управления госдоходов ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву,
которая пояснила, как проводился тендер на определение подрядчика и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова
, который заявил, что счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его супруга. Позже выяснилось, что Нургалиев привлек к строительству свою «бригаду строителей»
в лице супруги, тещи и сестры жены и регулярно перечислял на их счета немалые средства.
В июле суд приступил к допросу самого Армана Уксукбаева
, который сразу же обозначил, что взятку он не получал, с гражданским иском в 130 миллионов тенге не согласен и надеется на объективное и справедливое решение суда. Он заявил, что не стал во время следствия давать показания, так как не доверял борцам с коррупцией, а дело рассматривалось не достаточно тщательно.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.