Со слов акима ЗКО Гали Искалиева, люди до сих пор продолжают праздновать тои и садака, несмотря на то, что им грозит штраф за это. Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев дополнил, что с 25 августа на пульт 102 поступило 24 сообщения о проводимых свадьбах. - Из них 8 случаев были подтверждены, и эти люди получили за сообщения по 20 тысяч тенге, - отметил он. Глава области сказал, что за такие сообщения нужно продолжать поощрять людей, так как они помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Гали Искалиев отметил, что есть такие факты, когда мониторинговые группы не впускают в рестораны на тои, закрывают окна и двери. - В таких случаях нужно усилить работу и установить дежурство сотрудников полиции, а когда люди начнут выходить из ресторанов, фиксировать это на камеру, - пояснил аким ЗКО. - Люди должны осознавать, что это очень серьезная инфекция, от которой еще не придумали вакцины. Не нужно думать, что если заболеешь, наши врачи вылечат. Никто не знает, какие последствия будут у организма после перенесенного заболевания.