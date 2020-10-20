Азат Азаматов / Фото informburo.kz В Карасайском районном суде вынесли приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии на блокпосту в Алматинской области, которое произошло в ночь на 25 мая. В аварии погибли двое полицейских. 26-летнего Азата Азаматова признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение) и пожизненно лишили права управления транспортным средством. Также судья удовлетворил иски потерпевших. Азат Азаматов должен будет выплатить семье погибшего полицейского Дастана Абдыканова 3,8 млн тенге, супруге погибшего Жараса Жангазиева 52,8 млн тенге по потере кормильца, за моральный и материальный ущерб, также департаменту полиции Алматы 5, 4 млн тенге за разбитый во время ДТП служебный автомобиль. Прокурор запрашивал для Азаматова 10 лет в учреждении средней безопасности. - В обвинительном акте, с которым поступило дело, не были указаны отягчающие обстоятельства. Они не могут быть установлены по инициативе суда, что ограничивало срок возможного наказания до 5 лет. Поэтому суд предоставил прокурору время для составления нового обвинительного акта. В нём отягчающим обстоятельством указан крупный ущерб, причинённый департаменту полиции. Суд, учитывая отягчающее обстоятельство, назначил 10 лет лишения свободы, максимальный срок по этой статье УК, – пояснили в пресс-службе Карасайского районного суда. При вынесении приговора суд учёл наличие у Азата Азаматова ребёнка и признание вины. - Дело относится к неосторожным преступлениям. Поэтому, в соответствии со статьёй 46, часть 5, пункт 1 УК РК "Отбывание лишения свободы назначается в учреждениях минимальной безопасности: лицам, осуждённым за преступления, совершённые по неосторожности" суд назначил учреждение минимальной безопасности", – добавили в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Напомним, авария произошла в ночь на 25 мая на блокпосту в микрорайоне Коксай Карасайского района. По данным полиции, бывший сотрудник органов внутренних дел Азат Азматов за рулём BMW сначала наехал на бетонное ограждение, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Оба скончались. Ещё один сотрудник полиции серьёзно пострадал. В день ДТП в соцсетях появилась информация, что виновник ЧП Азат Азаматов – полицейский. В суде Азаматов заявил, что уволился из органов внутренних дел до аварии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.