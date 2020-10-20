Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсунбаев, за 9 месяцев советом по этике в ЗКО проведено девять заседаний, на которых рассмотрено 32 вопроса. По результатам рассмотрения дисциплинарных дел рекомендовано наложить дисциплинарные взыскания на 10 должностных лиц, из них: пять - за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, пять - за несоблюдение требований этического кодекса. Кроме этого, Галым Турсунбаев отметил, что чиновникам запрещено принимать подарки от людей, которым они оказывали или будут оказывать государственные услуги. – Ограничения по приеме подарков были и ранее. Согласно последним изменениям в законодательстве, увеличена ответственность за дачу и прием подарков. Чиновникам нельзя принимать никаких подарков, независимо от цены презента. За получение подарка ценой до двух МРП грозит штраф в размере 600 МРП и увольнение с занимаемой должности. За получение подарка свыше двух МРП грозит уголовная ответственность. Необходимо отметить, что и за дачу подарков предусмотрена ответственность в 200 МРП. Стоит отметить, что чиновникам нельзя принимать не только материальные подарки, но и услуги, такие как путевки, приглашения на туристические и лечебно-оздоровительные поездки, - рассказал Галым Турсунбаев. Стоит отметить, что подарки нельзя дарить не только государственным служащим, но и их близким родственникам. – Если подарок получила супруга чиновника, то к ответственности будет привлекаться не она, а супруг. Но есть и другая сторона, государственный служащий - тоже человек, бывают дни рождения, семейные мероприятия. Если близкие родственники, друзья, которые не связаны с его работой, дают подарки, то это не считается нарушением. Самое главное - госслужащий не должен принимать подарки от тех, кому он оказывал или будет оказывать услуги. Если подарок вручили тайком, оставили дома или перевели на банковский счет, то в течение семи дней он должен сдать подарок или перевести деньги на республиканский бюджет. Госслужащий может выкупить подарок по рыночной стоимости, - рассказал руководитель департамента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.