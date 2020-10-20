Один из заболевших - житель города Атырау. Девять – работники месторождения Тенгиз. Кроме того, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 32 выздоровевших от коронавируса, которые получали лечение в домашних условиях. В настоящее время 133 пациента проходят лечение на дому. Отметим, что по области в инфекционном стационаре находятся на лечении 54 человека, 28 из них получают лечение в Атырауской областной инфекционной больнице № 2, 26 пациентов в инфекционном стационаре месторождения Тенгиз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.