Убийство произошло 26 июня в поселке Большой Чаган района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО мужчина убил друга детства и закопал в яму Сегодня, 20 октября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор  36-летнему Виталию Валитову, который обвиняется в убийстве, совершенном в селе Большой Чаган района Байтерек. По словам судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бакыта Ермаханова, 26 июня подсудимый вместе со своим другом детства по фамилии Щука и его зятем Самарцевым распивали алкоголь в хозяйственной постройке во дворе заброшенного дома. - Примерно в 21.00 Самарцев ушел домой. Друзья детства продолжили распитие алкоголя, между ними возникла словесная ссора, после чего подсудимый ударил два раза кулаком по голове, а затем взял нож и пырнул Щуку в шею два раза. После чего подсудимый закопал потерпевшего в погребную яму, затем снял с себя вещи, на которых была кровь погибшего, и тоже скинул в яму. Далее Валитов засыпал погреб землей и строительным мусором, а нож, которым убил друга, вымыл от крови и подкинул в дом Щуки. Тело убитого было найдено спустя четыре дня сотрудниками полиции. Только после этого Виталий Валитов признался в содеянном, - рассказал Бакыт Ермаханов. Суд признал Виталия Валитова виновным в совершении преступления  по статье 99 УК РК "Убийство" и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Стоит отметить, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней. Родственники потерпевшего отметили, что с приговором согласны и обжаловать его не собираются. - Мне, честно сказать, жалко подсудимого, мы все вместе росли и знали друг друга, - сказала сестра убитого. Напомним, 1 июля родственники 32-летнего Андрея Щуки обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Его старшая сестра Елена рассказала, что 26 июня Андрей поехал в соседнее село Колесово и пропал. 2 июля полицейские сообщили, что нашли труп Андрея Щуки с признаками насильственной смерти. Тело находилось в погребной яме сарая во дворе частного дома.  