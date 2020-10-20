В этом году он построил загон на берегу реки Чижа, где начал разводить гусей. Сейчас в его хозяйстве насчитывается коло трехсот голов. По словам управляющего крестьянским хозяйством Менжана Кенжалиева, занимается ежедневным уходом за домашней птицей. Выращивать птиц не сложнее, чем выращивать домашний скот. - Я впервые занимаюсь выращиванием птиц. Ничего сложного нет. Кормов, воды достаточно, рядом река. Для птиц это очень важно,- пояснил управляющих хозяйством Менжан Кенжалиев. В целом, в последние годы птицеводство в Таскалинском районе активно развивается. В этом году впервые в Казахстанском сельском округе сразу две фермы начали выращивать гусей, уток и кур. Кроме того, увеличилось количество сельчан, которые и в частных подворьях стали заниматься разведением домашней птицы. -Всего в сельском округе бесплатно в этом году раздали 3100 голов домашней птицы. Есть те, кто начал разведение домашней птицы по программе "Бастау бизнес", имеются частные подворья. По инициативе акима района жители сельского округа и предприниматели активно начали заниматься разведением птицы, - рассказал аким сельского округа Алибек Сарсенов. Необходимо отметить, что вся птица в частных подворьях и на фермах была вакцинирована от птичьего гриппа. Продукцию этих ферм можно увидеть на прилавках магазинов области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.