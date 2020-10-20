Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсунбаев, на территории области функционируют 435 госорганов, в которых работают 3930 служащих. – За отчетный период общая сменяемость составила 767 человек или 18,1% от штатной численности государственных служащих, чистая сменяемость государственных служащих составила 226 служащих или 5,3% от штатной численности. По результатам проведенного опроса в местных исполнительных органах 73,1% служащих уволились по причине низкой оплаты труда, - рассказал Галым Турсунбаев. Стоит отметить, что с 1 июля 2021 года в Казахстане будет внедрена новая система оплаты труда государственных служащих. По новой системе оплаты труда заработная плата будет зависеть от функциональных обязанностей каждого служащего. – После внедрения факторно-бальной шкалы заработная плата госслужащих будет увеличена в 1,5-2 раза. В акимате ЗКО проводится работа по внедрению такой системы уже с 1 января следующего года. Конечно, низкая заработная плата приводит к тому, что с государственной службы уходят грамотные и квалифицированные специалисты, - отметил Галым Турсунбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.