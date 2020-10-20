Первое ДТП произошло сегодня, 20 октября, в 7.33 по проспекту Абая возле остановки Диана. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель за рулем пассажирского микроавтобуса №1 задел девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Карета скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. Вторая авария произошла в 7.34. Здесь микроавтобус "Газель", принадлежащая частной организации также на пешеходном переходе по улице Жангир хана, недалеко от остановки "Медколледж" задел женщину. Пешеход с различными травмами доставлен в больницу. – В настоящее время на месте работают сотрудники полиции УП города Уральск, выясняются обстоятельства ДТП, по результатам которых будет дана юридическая оценка, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.