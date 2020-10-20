Лечебный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области. Мобильные медицинские комплексы предоставили пяти районам Атырау Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов передал ключи от 5 мобильных диагностических медицинских лабораторий руководителям медицинских учреждений районов. Мобильные диагностические медицинские комплексы были переданы в Индерский, Исатайский, Кызылкогинский, Макатский и Махамбетский районы. Ранее мобильная лаборатория была доставлена в Жылыойский и Курмангазинский районы. Таким образом, семь районов области охвачены мобильными диагностическими лечебными комплексами. По словам и.о. руководителя областного управления здравоохранения Асхана Байдуалиева, лечебный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием. - С помощью медицинского комплекса мы сможем выявлять хронические неинфекционные заболевания у населения на ранней стадии. Это позволяет проводить широкий спектр диагностических исследований для углубленного изучения состояния здоровья граждан с целью проведения многих необходимых профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий. Комплекс также оборудован специальным лифтом и пандусом, на котором предусмотрен отдельный вход для людей с ограниченными возможностями, - сообщил Асхан Байдуалиев. Особенность лечебного комплекса в том, что в день могут воспользоваться услугами терапевта, кардиолога, хирурга, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, ультразвукового и рентгеновского исследований до 150 человек. С помощью комплекса можно диагностировать более 60 заболеваний. Отметим, что пять из 100 передвижных диагностических медицинских лабораторий, закупленных Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, были переданы Атырауской области. Мобильные медицинские комплексы предоставили пяти районам Атырау Мобильные медицинские комплексы предоставили пяти районам Атырау Мобильные медицинские комплексы предоставили пяти районам Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.