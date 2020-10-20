Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов передал ключи от 5 мобильных диагностических медицинских лабораторий руководителям медицинских учреждений районов. Мобильные диагностические медицинские комплексы были переданы в Индерский, Исатайский, Кызылкогинский, Макатский и Махамбетский районы. Ранее мобильная лаборатория была доставлена в Жылыойский и Курмангазинский районы. Таким образом, семь районов области охвачены мобильными диагностическими лечебными комплексами. По словам и.о. руководителя областного управления здравоохранения Асхана Байдуалиева, лечебный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием. - С помощью медицинского комплекса мы сможем выявлять хронические неинфекционные заболевания у населения на ранней стадии. Это позволяет проводить широкий спектр диагностических исследований для углубленного изучения состояния здоровья граждан с целью проведения многих необходимых профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий. Комплекс также оборудован специальным лифтом и пандусом, на котором предусмотрен отдельный вход для людей с ограниченными возможностями, - сообщил Асхан Байдуалиев. Особенность лечебного комплекса в том, что в день могут воспользоваться услугами терапевта, кардиолога, хирурга, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, ультразвукового и рентгеновского исследований до 150 человек. С помощью комплекса можно диагностировать более 60 заболеваний. Отметим, что пять из 100 передвижных диагностических медицинских лабораторий, закупленных Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, были переданы Атырауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.