473 тысячи тенге собрали неравнодушные казахстанцы на лечение девочки из Уральска8-летняя Балауса должна отправиться на лечение в Самару 2 ноября, но собрать необходимую сумму семья пока не может, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Без регулярного лечения состояние дочери ухудшится - мама больной девочки из Уральска Фото предоставлено Ботагоз Отегеновой С детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Для улучшения состояния Балауса должна регулярно проходить курсы реабилитации в Самаре. Пятый курс лечения девочка прошла 9 марта. Тогда средства на лечение удалось также собрать с помощью неравнодушных граждан. Как рассказала мама девочки Ботагоз, после этих курсов в состоянии Балаусы есть заметные улучшения.– Шестой курс был назначен на август, но из-за карантина мы не смогли поехать, дочь даже не посещала коррекционный класс. Если мы пропустим и этот курс, то состояние моей девочки ухудшится. Нам прописали курс микротоковой терапии, который стоит 550 тысяч тенге, 200 тысяч у нас есть. Супруг остался без работы, я вынуждена сидеть дома с детьми. Муж подрабатывает, но этих средств хватает только на продукты и подгузники. Я очень прошу, помогите нам собрать 350 тысяч тенге. Наша семья нуждается в вас. Я живу с надеждой, что моя Балауса поправится и будет жить как обычные дети, - говорит Ботагоз. Самарские врачи ждут девочку на лечение 2 ноября. Если вы желаете помочь семье, то можете перевести средства на следующие счета:
Kazkom 5578 3427 1723 0095 ИИН 850623351503. Халык банк 4390878218355443 Киви-кошелек 87058218568 Номер Ботагоз 8 705 821 85 68 Kaspi Gold 5169 4971 0498 6249 Без регулярного лечения состояние дочери ухудшится - мама больной девочки из Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  