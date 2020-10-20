С таким заявлением они выступили во время общего собрания, на котором присутствовал заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске актерская труппа казахского драмтеатра требует отставки руководителя Иллюстративное фото из архива "МГ" Актер казахского драматического театра имени Х.Букеевой Талигат Жигеров на своей странице в социальной сети Facebook написал пост, в котором поделился своим мнением по поводу нынешнего состояния объекта культуры (перевод редакции с казахского языка). – Вчера (16 октября - прим. автора) прошло общее собрание всего коллектива казахского драмтеатра имени Х.Букеевой. Ознакомиться с нынешним положением театра пришел заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев и выслушал мнение коллектива. В последнее время работа театра подвергается критике в социальных сетях. Я как актер, как давний член коллектива вижу плачевное состояние нашего театра. В чем проблема? Почему некогда полная энергией труппа актеров, которая играла все спектакли с вдохновением, сегодня начинает угасать? Почему так происходит? На собрании были те, которые предпочли промолчать о реальных проблемах, но были и те, кто напрямую рассказал о существующих проблемных вопросах. Нынешняя проблема театра - это действующий директор Салтанат Абылгазиева, которая без видимых причин ведет себя грубо, за малейшие проступки требует писать объяснительные, а позже требует уйти с работы по собственному желанию. Она даже не пытается поддерживать актеров, относиться с пониманием. Придирается до таких мелочей, как недостаточно громкий голос во время репетиций, а если кто-то выражает несогласие с неэтичными эпизодами в сценарии, то его немедленно убирают с этой роли. Существует предвзятое отношение. Ни главный режиссер, ни художественный руководитель не уважают актерский труд, что приносит значительный вред в наше общее дело, - написал Талигат Жигеров. Выяснилось, что он не единственный, кто требует немедленной отставки директора Салтанат Абылгазиевой и ее команды. – Требуем, чтобы руководство области решило нашу проблему. В противном случае мы готовы обращаться в вышестоящие инстанции. Мы не допустим, чтобы наш театр еще больше страдал, - заключил актер (перевод редакции с казахского языка). Теперь уже бывший заместитель директора казахского драматического театра имени Х.Букеевой Галия Ибрашева рассказала, что проработала здесь шесть лет и очень любила то, чем занималась. – В театре проходило очень много мероприятий - спектакли, концерты, форумы, совещания. Каждый зритель со своим характером и к каждому человеку нужно найти подход. Мне нравилась моя работа, но 23 декабря прошлого года все вдруг изменилось. В этот день был мой день рождения, меня вызывает директор Салтанат Абылгазиева. Я подумала, может быть, хочет поздравить, ведь я все-таки заместитель директора, но не тут то было. Она сказала мне, что с января я должна написать заявление об увольнении и что придет ее человек. Я согласилась и покинула кабинет. На другой день я пошла в управление культуры, рассказала ситуацию, на что там отреагировали и позвонили ей. Директор меня вызвала к себе и сказала, чтобы я работала дальше. Но у меня же не было того настроя и того желания как прежде, - говорит Галия Ибрашева. По словам женщины, позже она столкнулась с давлением со стороны руководства, и ей пришлось написать заявление. Тогда директор предложила ей перевестись на должность переводчика и работать дистанционно. – Я не филолог, не переводчик. Но мне пришлось согласиться, так как без работы я остаться не могла, есть кредиты, которые нужно оплачивать. Ни компьютера для работы, ни планшета мне не предоставили. Уже почти год я нахожусь в подвешенном состоянии, что это? Личная неприязнь? Частный театр? - недоумевает Галия Ибрашева. Другой актер театра Самал Абуов на своей странице в социальной сети Facebook также поделился своими мыслями о состоянии объекта культуры. – Мы все очень обрадовались, когда директором назначили Салтанат Абылгазиеву. Но работу она начала с увольнения девушек по собственному желанию, которые на входе проверяют билеты. За этот год "по собственному желанию" ушли с работы много человек, среди которых актеры, простые работники и специалисты. Нынешний директор не умеет руководить, не владеет элементарными правилами этикета. Она не оправдала наших надежд. Требуем ее отставки! Нам  нужен честный, справедливый и открытый руководитель, - заключил свой пост Самал Абуов (перевод редакции с казахского языка). Мы попробовали связаться с автором поста актером Самалом Абуовым. Однако дозвониться до него не удалось. Корреспонденты "МГ" обратились за комментарием к руководителю казахского драматического театра имени Х.Букеевой Салтанат Абылгазиевой с просьбой разъяснить ситуацию. Однако руководитель объекта культуры обещала прокомментировать конфликт позже. Руководитель управления культуры ЗКО Сайран Дуйсенов сообщил, что находится в отпуске, а его обязанности выполняет его заместитель Гульмира Кауланова. Однако получить комментарий от и.о. руководителя также не удалось. В Уральске актерская труппа казахского драмтеатра требует отставки руководителя В Уральске актерская труппа казахского драмтеатра требует отставки руководителя Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  