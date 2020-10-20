С таким заявлением они выступили во время общего собрания, на котором присутствовал заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Актер казахского драматического театра имени Х.Букеевой Талигат Жигеров на своей странице в социальной сети Facebook
написал пост, в котором поделился своим мнением по поводу нынешнего состояния объекта культуры (перевод редакции с казахского языка).
– Вчера (16 октября - прим. автора) прошло общее собрание всего коллектива казахского драмтеатра имени Х.Букеевой. Ознакомиться с нынешним положением театра пришел заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев и выслушал мнение коллектива. В последнее время работа театра подвергается критике в социальных сетях. Я как актер, как давний член коллектива вижу плачевное состояние нашего театра. В чем проблема? Почему некогда полная энергией труппа актеров, которая играла все спектакли с вдохновением, сегодня начинает угасать? Почему так происходит? На собрании были те, которые предпочли промолчать о реальных проблемах, но были и те, кто напрямую рассказал о существующих проблемных вопросах. Нынешняя проблема театра - это действующий директор Салтанат Абылгазиева, которая без видимых причин ведет себя грубо, за малейшие проступки требует писать объяснительные, а позже требует уйти с работы по собственному желанию. Она даже не пытается поддерживать актеров, относиться с пониманием. Придирается до таких мелочей, как недостаточно громкий голос во время репетиций, а если кто-то выражает несогласие с неэтичными эпизодами в сценарии, то его немедленно убирают с этой роли. Существует предвзятое отношение. Ни главный режиссер, ни художественный руководитель не уважают актерский труд, что приносит значительный вред в наше общее дело, - написал Талигат Жигеров.
Выяснилось, что он не единственный, кто требует немедленной отставки директора Салтанат Абылгазиевой и ее команды.
– Требуем, чтобы руководство области решило нашу проблему. В противном случае мы готовы обращаться в вышестоящие инстанции. Мы не допустим, чтобы наш театр еще больше страдал, - заключил актер (перевод редакции с казахского языка).
Теперь уже бывший заместитель директора казахского драматического театра имени Х.Букеевой Галия Ибрашева рассказала, что проработала здесь шесть лет и очень любила то, чем занималась.
– В театре проходило очень много мероприятий - спектакли, концерты, форумы, совещания. Каждый зритель со своим характером и к каждому человеку нужно найти подход. Мне нравилась моя работа, но 23 декабря прошлого года все вдруг изменилось. В этот день был мой день рождения, меня вызывает директор Салтанат Абылгазиева. Я подумала, может быть, хочет поздравить, ведь я все-таки заместитель директора, но не тут то было. Она сказала мне, что с января я должна написать заявление об увольнении и что придет ее человек. Я согласилась и покинула кабинет. На другой день я пошла в управление культуры, рассказала ситуацию, на что там отреагировали и позвонили ей. Директор меня вызвала к себе и сказала, чтобы я работала дальше. Но у меня же не было того настроя и того желания как прежде, - говорит Галия Ибрашева.
По словам женщины, позже она столкнулась с давлением со стороны руководства, и ей пришлось написать заявление. Тогда директор предложила ей перевестись на должность переводчика и работать дистанционно.
– Я не филолог, не переводчик. Но мне пришлось согласиться, так как без работы я остаться не могла, есть кредиты, которые нужно оплачивать. Ни компьютера для работы, ни планшета мне не предоставили. Уже почти год я нахожусь в подвешенном состоянии, что это? Личная неприязнь? Частный театр? - недоумевает Галия Ибрашева.
Другой актер театра Самал Абуов на своей странице в социальной сети Facebook
также поделился своими мыслями о состоянии объекта культуры.
– Мы все очень обрадовались, когда директором назначили Салтанат Абылгазиеву. Но работу она начала с увольнения девушек по собственному желанию, которые на входе проверяют билеты. За этот год "по собственному желанию" ушли с работы много человек, среди которых актеры, простые работники и специалисты. Нынешний директор не умеет руководить, не владеет элементарными правилами этикета. Она не оправдала наших надежд. Требуем ее отставки! Нам нужен честный, справедливый и открытый руководитель, - заключил свой пост Самал Абуов (перевод редакции с казахского языка).
Мы попробовали связаться с автором поста актером Самалом Абуовым. Однако дозвониться до него не удалось.
Корреспонденты "МГ" обратились за комментарием к руководителю казахского драматического театра имени Х.Букеевой Салтанат Абылгазиевой с просьбой разъяснить ситуацию. Однако руководитель объекта культуры обещала прокомментировать конфликт позже.
Руководитель управления культуры ЗКО Сайран Дуйсенов сообщил, что находится в отпуске, а его обязанности выполняет его заместитель Гульмира Кауланова. Однако получить комментарий от и.о. руководителя также не удалось.
