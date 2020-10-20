По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. 15 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью похолодает до 8 градусов тепла. В Актау будет дождь, днем +18 градусов, ночью +10. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит 12 градусов тепла, ночью +3 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.