Иллюстративное фото из архива "МГ" Синоптики дали консультативный сезонный прогноз погоды на ноябрь 2020-го - март 2021 года.Согласно данным "Казгидромета", в северной, восточной и центральной частях Казахстана зима наступит уже в первой половине ноября. В этом месяце частыми будут осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, а также гололед и туман. В самые холодные дни первой половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до минус 10-23 градусов, днем до минус 2-10 градусов. В третьей декаде ноября будет еще холоднее. При смене холодных воздушных масс на теплые столбики термометров будут достигать отметки плюс 5-12 градусов. В южной половине страны во второй половине месяца ожидается дождь, мокрый снег. В горных районах, возможно, раньше. При этом температурный фон понизится ночью до минус 5-12 днем до минус 1 плюс 5 градусов. В самые теплые дни на юге страны днем воздух прогреется до плюс 12-20. В течение месяца ожидается частая смена теплых дней на морозные, особенно в северной половине страны. Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны – выше нормы на один градус, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока - ниже нормы на один градус. Количество осадков на большей части Казахстана предполагается около нормы, в северо-восточной половине и в горных, предгорных районах юго-восточной части страны - больше нормы, в юго-западной половине республики - меньше нормы.Зима ожидается теплой и богатой на осадки, говорят в РГП. В этот период температурный фон по территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на один-два градуса, лишь в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны – около нормы. В декабре и январе на большей части страны будет много осадков. Исключение составляют западные регионы. В феврале количество осадков ожидается больше нормы на большей части страны, около нормы - в юго-западной половине.Начало весны, а именно март, предполагается теплым и малоосадочным. Средняя за месяц температура воздуха на большей части территории Казахстана прогнозируется выше нормы на один-два градуса, около нормы – в горных и предгорных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Количество осадков предполагается меньше нормы на большей части территории страны, около нормы на крайнем севере и в юго-восточной части Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, больше нормы – в горах востока Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.