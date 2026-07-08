Люди, рожденные в этом месяце, живут дольше всего: ученые назвали счастливчиков

Дата рождения может быть связана с продолжительностью жизни человека. К такому выводу пришли ученые, обнаружившие, что люди, родившиеся в определенное время года, статистически чаще становятся долгожителями, передает МойГород со ссылкой на Blikk.

Согласно результатам исследования, наиболее высокие шансы прожить до 105 лет имеют люди, родившиеся в декабре. По данным ученых, их вероятность достичь этого возраста примерно на 16% выше среднего показателя.

Анализ, основанный на данных более миллиона жителей Австрии и Дании, также показал, что рожденные в период с октября по декабрь в среднем живут дольше, чем те, кто появился на свет с апреля по июнь.

Исследователи предполагают, что одна из причин такой закономерности — более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, родившихся зимой. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что у этой группы отмечается повышенная предрасположенность к астме и некоторым неврологическим заболеваниям.

По мнению ученых, возможное влияние оказывает окружающая среда во время беременности и в первые месяцы жизни ребенка. На развитие организма могут воздействовать сезонные особенности питания матери, уровень солнечного света, содержание витамина D и перенесенные инфекции.

Авторы исследования отмечают, что месяц рождения не является гарантией долголетия. Продолжительность жизни по-прежнему в большей степени зависит от наследственности, образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, полноценного сна, уровня стресса и регулярного медицинского наблюдения.