- Мы крупные оптовики, давно сотрудничаем с этим заводом. Разновидности в серии «ТОП ЛАЙН» предоставлены в разных видах, это и картонные ароматизаторы, и спреи, и на обдув дефлекторы, бутылочки, - перечисляет Анна, владелица магазина.

- Так как все модели невозможно иметь в наличие, завод принял решение выпускать универсальные коврики, которые идут на все машины. Коврики ЭВА, он же сэвилен, он же этиленвинилацетат. Они нравятся многим из-за того, что могут обеспечить защиту салона на 100%. Они ни при каких условиях не пропустят грязь и влагу, даже если на улице каша после снегопада. А весь уличный мусор, песок и комочки земли останутся в ячеистой структуре коврика.

«Автошик» - это гарантия того, что вы приобретаете ассортимент с лучших заводов Пекина и Гуанчжоу, с которыми магазин сотрудничает очень давно. В сегодняшнее непростое время спецмагазин гордится, что работает с такими крупными фирмами как «ТОП ЛАЙН», предоставляющими только лучшие сертифицированные ароматические масла и отдушки.Здесь вы можете приобрести ароматизаторы премиум-класса – в основе запахов которых лежат мотивы известных мировых брендов и лучшие ароматы природы: Homme Sport, Jadore, Imperatrice, Gucci, Fleur Narcotique, Black Afgano и много других. Известные во всем мире ароматы доступны теперь и для вашего автомобиля. «Автошик» предлагает для своих соотечественников самые демократичные цены, которым позавидуют и в соседней стране. Саше, ароматизаторы и спреи можно приобрести по 1 400 тенге.На сегодня в магазине существует большой выбор автомобильных ковриков, изготовленных из самых различных материалов. Новинка этого месяца — результат технического прогресса, это современные 3D-коврики, спрос на которые в автомагазинах постоянно растёт. Его хочет каждый! Преимущества таких ковриков неоспоримы: они надёжно закрепляются в салоне, очень стойкие к износу, имеют красивый внешний вид и не впитывают влагу. 3D-коврики сочетают в себе функцию как резинового, так и текстильного изделия. Соответственно, их можно использовать круглый год.ЭВ-коврик удобен в уходе. Его легко вытащить из машины, не расплескав всё то, что стекло с обуви. А чтобы удалить весь скопившийся мусор, достаточно перевернуть коврик и постучать по нему. Ну и он, конечно, прослужит своему хозяину века!На сегодняшний день не каждый автомобиль оснащён системой подогрева сидений. А когда зима близко, позаботиться о вашем комфорте может следующая новинка магазина - чехлы-трансформеры с подогревом, которые подходят под различные автомобили. «Автошик» предлагает для своих клиентов достаточно много различных вариантов чехлов, которые могут отличаться по цвету, внешнему дизайну и техническим параметрам.Также ответственной покупкой считается коврик в багажник, потому что его для своего автомобиля, его выбирают единожды. Владелица магазина считает, что лучше сразу купить качественный товар, который прослужит много лет.Для тех, кто часто ездит в командировки, выезжает на пикники и охоту или просто любит комфорт, магазин «Автошик» предлагает разнообразие других товаров, нужных для машины: оплётки на руль, коврики, видеорегистраторы, навигаторы, прикуриватели, термосы, детские кресла, бейсболки с логотипами мировых автомобильных брендов, пылесосы для уборки автосалона, рации, телевизоры и многое другое.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.