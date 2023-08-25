Макс Холлоуэй (24-7)

Холлоуэй попал в UFC в 2012 году, с тех пор он — её признанный топ. Однако первые 2 года гаваец не блистал: 3 победы,3 поражения. Но уже в 2014-м Макс начал восхождение на вершину, выдав за 4 года серию из 13 побед и став чемпионом в полулёгком весе. Серия прервалась в 2019-м: «Blessed» уступил титул Алексу Волкановски и дважды проиграл ему в реваншах. В последнем же бою Холлоуэй уверенно победил Арнольда Аллена.

Макс – один из лучших и самых зрелищных ударников в UFC. Великолепная техника бокса и бешеная выносливость принесли ему немало побед над лучшими бойцами полулёгкого веса. Недостаток нокаутирующей мощи гаваец компенсирует количеством и темпом: ярче всего это проявилось в бою с Кэлвином Каттаром, где Холлоуэй нанёс за 5 раундов 445 значимых ударов. Всё это говорит о Максе как о ярком ударнике-темповике с мощным кардио.

Чан Сун Джун (17-7)

Кореец выступает в UFC уже 12 лет: он попал туда после краха WEC в 2011 году. С того времени Джун зарекомендовал себя как опасный и зрелищный боец, 8 раз получавший бонусы за выступления. В 2013-м «Корейский Зомби» даже дошёл до титульного боя, но уступил нокаутом Жозе Альдо. После этого он не дрался 3,5 года из-за службы в армии, но в 2017-м триумфально вернулся, отправив в нокаут Денниса Бермудеса. С тех пор «Зомби» провёл 7 боёв, в последнем из которых он снова дрался за титул, но уступил Алексу Волкановски техническим нокаутом.

Чан Сун Джун – один из самых ярких бойцов UFC. Кореец – опытный и разносторонний ударник, который не боится идти вперёд и давить на соперника. И хотя он 4 раза проигрывал нокаутом. назвать его челюсть «стеклянной» язык не повернётся, учитывая сколько ударов Джун принял на себя. Хорош «Зомби» и в партере: чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу принёс ему 8 побед сабмишеном, хоть последняя из них и была аж в 2012 году.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Хотя оба бойца очень техничны и зрелищны, Макс Холлоуэй всё же выглядит явным фаворитом боя: он моложе Джуна и находится в лучших кондициях. Так же считают и аналитики Parimatch: коэффициент на победу «Благословлённого» равен 1.13 против 6.50 у «Корейского Зомби».

С учетом того, что оба бойца любят давить на соперников, бой вряд ли пройдёт всю дистанцию. Эксперты Parimatch уверены, что поединок продлится меньше 4 раундов, оценивая исход «тотал раундов меньше 3,5» в 1.72. Можно предположить, что схватка закончится нокаутом: Холлоуэй старается не переводить соперников в партер, а Джун последний раз побеждал сабмишеном 11 лет назад.



Заряжай на бой Холлоуэя и «Корейского Зомби» и получи заряд ярких эмоций вместе с Parimatch! Новым игрокам доступен специальный бонус – +100% к первому пополнению. Забирай и распорядись с умом!

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».