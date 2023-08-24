«Ньюкасл»

«Сороки» ударно стартовали в новом сезоне Премьер-лиги Англии, разгромив дома «Астон Виллу» (5:1). Однако уже во втором туре команда Эдди Хау допустила осечку, минимально проиграв в гостях действующему чемпиону «Манчестер Сити». «Чёрно-белые» неплохо отработали в защите против «горожан», но в атаке не смогли придумать почти ничего, нанеся лишь один удар в створ.

Стоит отметить, что «Ньюкасл» неплохо интегрировал в состав новичков Харви Барнса и Сандро Тонали. Англичанин и итальянец сходу влились в коллектив, забив по голу ещё в первом туре. Правда в матче против «Сити» оба отыграли не на высшем уровне, но и не сказать, что провалились.

«Ливерпуль»

Похоже, что «скаузеры» вышли из спячки в новом сезоне. В первом туре «банда Клоппа» провела яркий матч с «Челси», хоть команды и поделили очки по традиции последних лет. Во втором туре уже получилось добыть победу, правда не без проблем: несмотря на быстрый гол от «вишен» и удаление Макаллистера «красные» смогли победить, забив 3 мяча.

В плане игры у «Ливерпуля» пока что всё отлично. Вернувшиеся после травм Луис Диас и Диогу Жота уже успели отметиться голами. Неплохо проявляют себя и новички Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер, сумевшие закрыть возникшую в центре поля дыру. Однако аргентинцу всё же надо быть более аккуратным: в первом туре АПЛ он получил жёлтую карточку, а во втором и вовсе был удалён с поля.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

«Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла» 4 из 5 крайних матчей на выезде и дважды обыграл «сорок» в прошлом сезоне Премьер-лиги. Однако аналитики Parimatch всё же склоняются к победе команды Эдди Хау, на которую дают коэффициент 2.15. Вероятность победы «банды Клоппа» они оценивают лишь в 3.15, что ниже на целый балл.

В последних 15 матчах АПЛ «Ливерпуль» делил очки с соперниками лишь четырежды, а значит ничьи в матче скорее всего не будет. В этом уверены и эксперты Parimatch, дающие на такой исход 1.28. Уверены они и в том, что обе команды забьют, оценивая вероятность этого в 1.46.

