Максимальный результат: еще один абитуриент набрал 140 баллов на ЕНТ

В Казахстане зафиксирован еще один случай получения максимального балла на основном ЕНТ. Как сообщает Министерство науки и высшего образования, наивысший результат - 140 баллов - показала выпускница из Кызылординской области Балхан Альфия.

Экзамен прошел 1 июля в региональном центре тестирования. Абитуриент выбрала профильные предметы "Казахский язык" и "Казахская литература". Она набрала 138 баллов непосредственно на тестировании, а оставшиеся баллы получила благодаря конвертации своего международного сертификата Kaztest.

Успех Альфии - результат долгой и упорной подготовки, которую девушка начала еще до перехода в выпускной класс.

- Я начала целенаправленную подготовку к ЕНТ перед началом 11-го класса. Моя мечта - стать педагогом, учителем казахского языка и литературы. С детства я увлечена чтением казахской классики, а моим любимым произведением является роман "Путь Абая" Мухтара Ауезова, - поделилась Альфия.

Напомним, что первым абитуриентом, покорившим планку в 140 баллов в этом году, стал Асет Альтаир из Павлодарской области, показавший рекордный результат еще 26 мая.

Всего за семь недель основной сессии ЕНТ тестирование прошли около 340 тысяч раз. По данным ведомства, 70% участников успешно преодолели пороговый уровень, а средний балл по пяти предметам сейчас составляет 66. Основной этап тестирования продлится до 10 июля.