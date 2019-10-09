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Социум

Мальчику из Уральска нужна пересадка стволовых клеток

В свои три года Жангир Саткали не сидит, не разговаривает, не видит и даже не реагирует на звуки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама мальчика Акбота Канаткалиева, Жангир родился на 37 неделе беременности, во время которой у женщины не было никаких жалоб. – Я вовремя сдавала все анализы, проходила УЗИ, обследования и никаких патологий и инфекций не было. Но после родов мне сообщили, что у моего ребенка тяжелое заболевание. У сына несколько диагнозов - ДЦП, микроцефалия, эпилепсия, спастический тетрапарез тяжелой степени. У него имеется инвалидность. В свои три года
Арайлым Усербаева
Мальчику из Уральска нужна пересадка стволовых клеток
В свои три года Жангир Саткали не сидит, не разговаривает, не видит и даже не реагирует на звуки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала мама мальчика Акбота Канаткалиева, Жангир родился на 37 неделе беременности, во время которой у женщины не было никаких жалоб. – Я вовремя сдавала все анализы, проходила УЗИ, обследования и никаких патологий и инфекций не было. Но после родов мне сообщили, что у моего ребенка тяжелое заболевание. У сына несколько диагнозов - ДЦП, микроцефалия, эпилепсия, спастический тетрапарез тяжелой степени. У него имеется инвалидность. В свои три года Жангир не умеет садиться, не переворачивается, не реагирует ни на какие звуки и даже не видит. Мы купили ему вертикализатор, с помощью которого он хоть иногда встает с кровати. Сына мучают частые судороги. На свои средства мы возили его два раза в Москву, по квоте три раза ездили в Нур-Султан, нам ставили коллагеновые нити. Польза была, но временная, через какое-то время все начиналось снова. Нам нужно регулярно проходить реабилитационные курсы, а иначе состояние моего ребенка не улучшится, - говорит Акбота Канаткалиева. По словам женщины, помочь ребенку обещали в городе Алматы, где находится клиника "Московский центр клеточных технологий". Именно в этой клинике работают российские специалисты. Лечение стоит 1,2 млн тенге, которых у семьи нет. – Мы все свои сбережения потратили на лечение сына, брали кредиты, помогали родственники и друзья. Но сейчас нам просто негде взять этих денег. Муж работает, я дома по уходу за детьми, живем во времянке. Все деньги уходят на лечение сына. Кроме Жангира, у нас еще есть младший сын, которому всего 1,5 года. Мы объявили сбор в социальных сетях и на данный момент нам удалось собрать 600 тысяч тенге. В Алматы мы должны быть уже 15 октября. Там специалисты сделают пересадку стволовых клеток, которые способны стимулировать процесс восстановления пострадавших областей головного мозга. Я обращаюсь ко всем добрым людям с просьбой помочь нам собрать эти средства. Мы - обычная семья и живем в обычных условиях. Я очень хочу, чтобы мой сын тоже стал обычным мальчиком, научился говорить, видеть и реагировать на окружающий мир. Я, как мать, просто обязана сделать всё, что от меня зависит, - рассказала женщина. Все, кто желает помочь Жангиру, могут перечислить средства на счет: Каспи ГОЛД 51 69 49 71 30 21 35 92 Ибрашев Нурболат Канаткалиевич - дедушка Жангира Всю дополнительную информацию можно получить позвонив по номеру 8 771 866  49 30. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДЦП помощь Мальчик

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