Мальчику из Уральска нужна пересадка стволовых клеток

В свои три года Жангир Саткали не сидит, не разговаривает, не видит и даже не реагирует на звуки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама мальчика Акбота Канаткалиева, Жангир родился на 37 неделе беременности, во время которой у женщины не было никаких жалоб. – Я вовремя сдавала все анализы, проходила УЗИ, обследования и никаких патологий и инфекций не было. Но после родов мне сообщили, что у моего ребенка тяжелое заболевание. У сына несколько диагнозов - ДЦП, микроцефалия, эпилепсия, спастический тетрапарез тяжелой степени. У него имеется инвалидность. В свои три года