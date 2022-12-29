Маленькие герои с большой надеждой

Мы расскажем вам об особенных детях, которые, несмотря на сложные диагнозы, продолжают надеяться на лучшее и верить в добро. Приближается всеми любимый праздник, в который принято загадывать желания. Свои заветные мечты под бой курантов произносят про себя не только дети, но и взрослые. И искренне верят, что в течение года они непременно сбудутся. Взрослые в основном загадывают «серьёзные» желания - поправить финансовое положение, обрести счастье в личной жизни, заехать в собственную квартиру или дом, подняться вверх по карьерной лестнице. Но есть семьи, мечты которых отличаются от наших. Они