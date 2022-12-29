В Уральске наконец выпал снег

По прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться ближайшие несколько дней, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова За три дня до Нового года погода наконец решила порадовать уральцев снегом. Выпавший в ноябре снег быстро растаял и горожане уже собрались встречать Новый 2023 год без главного атрибута зимы. Осадки идут до сих пор, и по данным синоптиков, с перерывами будут идти всю следующую неделю. Снег идёт большими хлопьями, радуя глаз жителей. Довольные горожане с радостью фотографируются и делятся снимками в соцсетях. – Ну наконец-то дождались. У нас уже настроения никакого не