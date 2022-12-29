– Ну наконец-то дождались. У нас уже настроения никакого не было, до нового года оставалось всего ничего, а мы тут без снега. Но природа не подкачала и словно по заказу порадовала нас снегопадом. На работе мы попросили дворника не чистить снег, пусть полежит, а мы порадуемся, - с улыбкой говорит жительница города Елена.В пресс-службе акима города сообщили, что сейчас на линии работают 86 единиц техники и около 300 рабочих. Семь колонн из спецтехники посыпают улицы песко-соляной смесью. При необходимости ТОО «Жайык таза кала» будет привлекать технику частных предприятий. Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Уральске наконец выпал снег
По прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться ближайшие несколько дней, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова За три дня до Нового года погода наконец решила порадовать уральцев снегом. Выпавший в ноябре снег быстро растаял и горожане уже собрались встречать Новый 2023 год без главного атрибута зимы. Осадки идут до сих пор, и по данным синоптиков, с перерывами будут идти всю следующую неделю. Снег идёт большими хлопьями, радуя глаз жителей. Довольные горожане с радостью фотографируются и делятся снимками в соцсетях. – Ну наконец-то дождались. У нас уже настроения никакого не