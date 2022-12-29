Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске наконец выпал снег

По прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться ближайшие несколько дней, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова За три дня до Нового года погода наконец решила порадовать уральцев снегом. Выпавший в ноябре снег быстро растаял и горожане уже собрались встречать Новый 2023 год без главного атрибута зимы. Осадки идут до сих пор, и по данным синоптиков, с перерывами будут идти всю следующую неделю. Снег идёт большими хлопьями, радуя глаз жителей. Довольные горожане с радостью фотографируются и делятся снимками в соцсетях. – Ну наконец-то дождались. У нас уже настроения никакого не
Арайлым Усербаева
В Уральске наконец выпал снег
По прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться ближайшие несколько дней, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова За три дня до Нового года погода наконец решила порадовать уральцев снегом. Выпавший в ноябре снег быстро растаял и горожане уже собрались встречать Новый 2023 год без главного атрибута зимы. Осадки идут до сих пор, и по данным синоптиков, с перерывами будут идти всю следующую неделю. Снег идёт большими хлопьями, радуя глаз жителей. Довольные горожане с радостью фотографируются и делятся снимками в соцсетях.
– Ну наконец-то дождались. У нас уже настроения никакого не было, до нового года оставалось всего ничего, а мы тут без снега. Но природа не подкачала и словно по заказу порадовала нас снегопадом. На работе мы попросили дворника не чистить снег, пусть полежит, а мы порадуемся, - с улыбкой говорит жительница города Елена.
В пресс-службе акима города сообщили, что сейчас на линии работают 86 единиц техники и около 300 рабочих. Семь колонн из спецтехники посыпают улицы песко-соляной смесью. При необходимости ТОО «Жайык таза кала» будет привлекать технику частных предприятий.
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова
В Уральске наконец выпал снег
В Уральске наконец выпал снег
Фото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск снег

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article