ottARkK7YTEЗадыхались от нехватки воздуха Вера Петровна рассказывает, что из одного лагеря в другой их перевозили в товарных вагонах. Спертый воздух, нары в четыре уровня и теснота: это самая малость того, что им приходилось пережить в пути. Из Освенцима их перевозили в Бухенвальд, в другом лагере их ждала такая же «фабрика смерти» и бесконечное донорство. – Это был сущий ад, по дороге многие умирали от нехватки воздуха. В туалет останавливались только в голой степи. Выводили по очереди каждый вагон, давали немного времени справить нужду. Там никого не волновало стеснение, да мы уже и не стыдились всего этого, – говорит Вера Петровна. – Мама всегда твердила мне: Вера держи Ванечку, самого младшего брата, за руки, не потеряй. Всегда заставляла нас называть фамилию, чтобы не потерялись. Так и прошли всю войну, два лагеря смерти и еще один рабочий. Там уже шло строительство или ремонт железной дороги. 11 апреля в 1945 году Бухенвальд был освобожден американцами. – Недалеко от нас была речка, что за река - я не знаю. После освобождения все кинулись первым делом мыться, разделись без стеснений, купались. Бомбежка была сильная, там очень много рыбы, которую наглушило. В общем–то, наловили ее, приготовили и плакали, и кричали. А потом уже пришли советские войска и нас распределяли - кого на Украину, кого в Беларусь. Домой мы попали только в ноябре. Мы все вернулись домой живыми. Отец тоже смог выжить, правда, в 1947 его забрали на поселение, с тех пор мы его не видели, – говорит Вера Петровна, добавив, что в лагере ее мать родила еще одного ребенка. Про Германию ни слова После войны страдания людей не закончились. – Когда закончилась война, жить нам было негде. Вернулись снова в свои погреба. Земля до 1948 года была не плодородной, это надо было видеть. Деревья не плодоносили, потому что все сожгли, все. Надо было восстановить, а мужчин не было, работали женщины и дети. Помню, мама варила борщ и пекла лепешки из травы, ни картофеля, ни муки, ничего. Мы пухли от голода так, что у нас не открывались глаза от отеков. В таких случаев нас забирали, отвозили в дом, где давали баланду, там и пшено, и земля была, как только отеки спадали, отправляли снова в родное село. Голод был страшный, не знаю, как выжили, – поделилась воспоминаниями Вера Петровна. – А мама говорила нам: про Германию ни слова, иначе языки вам вырву. Мы рады были, что остались живы. Не было ни зла, ни обиды. В 1954 году Вера Ворфоломеева приехала осваивать целину в Казахстан, так тут и осталась. – После войны нам на руки никаких документов не давали. Мой брат Ванечка все же пошел в армию, как он служил – не знаю, ведь при виде белых халатов он падал в обморок. Все братья и сестры уже состарились. Судьба разбросала нас, но все дожили до глубокой старости. В 1955 году я вышла замуж. Сейчас есть три сына и 11 внуков. Самый старший живет в Краснодаре - средний в селе Чапаево Акжайыкского района, а младший в Уральске. Все не оставляют меня без внимания, помогают. 19 лет назад муж трагически погиб от паяльной лампы: она взорвалась и он сгорел. Туго пришлось, чтобы достойно проводить его в последний путь, пришлось продать дом в поселке Коловертное, так я осталась на улице. Уехала в Уральск, начала снимать квартиру. И так два года, а после накопила немного денег и купила то, на что хватило, – пояснила узница. Боюсь оказаться под грудой цемента По словам Веры Петровны, она смогла приобрести только аварийное жилье. Когда она его покупала, в 2003 году, там не было окон, стены были полуразрушены, полы требовали капитального ремонта. Раньше здесь была плодоовощная контора. После пожара у соседей картина только усугубилась. Сейчас женщина подпирает потолок, который может обрушиться в любой момент, балкой. – Я даже дверь с мусорки принесла, а что мне оставалось делать? Стыдно было очень. Прохожие думали, наверное, что я алкоголичка. А я все тащила и обливалась слезами от стыда. Ну, что смогла, отремонтировала своими силами, стены затирала, сейчас уже сил нет. Как только начинает идти дождь, отовсюду течет, сырость. Дом отапливаю печкой, а воду мне сын таскает из колонки, – говорит Вера Петровна. У узницы есть документы, подтверждающие ее очередность на жилье, начиная с 2003 года. За это время женщине пришлось дважды обратиться в прокуратуру, потому что ее то исключали из списков очередности на получение жилья, то снова восстанавливали. – Я в 2004 году подала документы в горакимат на включение в жилищную очередь как малолетняя узница концлагерей. По закону узники приравнены к категории участников Великой Отечественной войны. В 2006 году интересовалась своей очередностью, в письменной форме пришел ответ: я поставлена на учет в список участников войны постановлением акимата города № 774 от 24.06.2004 г. под номером 558, по состоянию на 01.01.2006 года номер очереди 479, – говорит женщина, перебирая старые документы в руках. С ее слов, экс–аким Уральска Алтай Кульгинов обещал узнице, что она обзаведется новым жильем к 70–летию Победы. Однако к празднику ей не удалось справить новоселье. Когда Вера Ворфоломеева обратилась в городскую прокуратуру, выяснилось, что в списке для получения жилья из государственного жилищного фонда она не состоит. – В письме зампрокурора А. Акпанова от 12.10.2015 года содержался совет: для постановки на учет нуждающихся в жилье ей необходимо обратиться в отдел жилищно–коммунального хозяйства г. Уральска, – еле разбираясь, приводит выписки ответов об очередности узница. Затем женщина обратилась к заместителю прокурора области, Т. Найманов подтвердил письменно, что она с июня 2004 года действительно числится в очереди на улучшение жилищных условий по категории «Лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны» под номером 558. В конце 2016 года ее порядковый номер в очереди был 110. – Я же узница, меня не должны исключать из очереди. Вы посмотрите только, как я живу. Конечно, не жалуюсь, это хоть старенькая собственность, но моя. Я лишь только боюсь, что когда–нибудь окажусь под грудой цемента, который обрушится с потолка, – пояснила женщина. Редакция «МГ» обратились в ЖКХ города Уральска, где специалисты ответили, что Вера Ворфоломеева была взята на учет нуждающихся в жилье по категории «Лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны» 24 июня 2004 года под номером – 558. – После того, как подошла ее очередность на получение жилья, вся документация была представлена комиссии, однако было выявлено, что у женщины имеется жилье, которое не признано аварийным, только поэтому она была снята с учета нуждающихся в жилье, – пояснили в ЖКХ города Уральск. Также в ЖКХ сообщили, что для признания жилого дома аварийным и проверки основных несущих конструкций дома, необходимо обратиться к экспертам, имеющим соответствующую лицензию (аккредитованным организациям). – Меня Путин поздравляет на 9 мая, гляньте, письмо прислал. А тут меня из очереди вычеркнули, – сетует узница, показывая письма, ордена и медали.
Лагерь Освенцим (Аушвиц–Биркенау) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, он стал одним из главных символов Холокоста. Располагался в 1940—1945 годах вблизи города Освенцима. Был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. По оценке историка Г. Д. Комкова в статье в Большой советской энциклопедии общее число жертв составило свыше 4 млн человек. Бухенвальд один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, располагавшийся близ Веймара в Тюрингии. Несмотря на то, что официально Бухенвальд не имел статуса «лагеря смерти», уже с лета 1937 года там начали уничтожать людей. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было заключено около 250 000 человек. Лагерь был освобождён 13 апреля 1945 года американской армией. Количество жертв лагеря оценивается примерно в 56 000 узников.