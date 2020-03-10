Средневзвешенный курс тенге на Казахстанской фондовой бирже утром 10 марта составил 393,5 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С утра в обменных пунктах Уральска американскую валюту продают по 397 тенге, покупка составляет 390-392 тенге. Российский рубль продается по 5,70 тенге, покупка - 5,35 тенге. Стоит отметить, что во вторник, 10 марта, фьючерсы на Brent выросли на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель. Напомним, рынки нефти рухнули более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+, вызвавшего ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, сообщает Bloomberg. В России произошел обвал рубля. Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро - по 82,1 рубля.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА