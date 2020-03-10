По сообщениям пресс-службы департамента полиции по Мангистауской области, ДТП произошло 9 марта около 4.30. Как стало известно, водитель KiaRio не справился с управлением и столкнулся с машинами, припаркованными у обочины. ДТП случилось в 17-м микрорайоне в районе жилого комплекса «Грин парк». Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, обоим по 20 лет. У них диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Также один из них получил ушиб грудной клетки и ушной раковины, а второй переломы ноги и плеча. Также в пресс-службе отметили, что на момент прибытия фельдшеров скорой помощи один из молодых людей был в нетрезвом состоянии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.