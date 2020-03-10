Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Атырау сообщили, что тариф с 2006 года составляет 117 тенге с человека. Несколько лет назад его подняли до 120 тенге, однако затем по поручению первого президента тариф снова был снижен до 117 тенге. - На первых общественных слушаниях повышение тарифа на вывоз ТБО утверждено не было, так как люди были против. Однако затем этот вопрос был поднят снова, члены общественного совета решили, что нужно провести общественные слушания с жителями города. Но на эти слушания горожане не пришли. После этого городским общественным советом было рассмотрено предложение о повышении до 200 тенге, оно было отправлено на рассмотрение в маслихат. На сессии гормаслихата депутаты повышение тарифа одобрили. Теперь жители квартир будут платить 197 тенге за человека, частных домов - 214,56, - рассказали в пресс-службе акима Атырау. Точной даты, когда жители Атырау начнут платить за вывоз мусора по новому тарифу, пока нет. Сейчас идут необходимые юридические процедуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.