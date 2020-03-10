Трое подозреваемых в ограблении владельца обменного пункта находятся под арестом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Заместитель руководителя управления полиции Уральска Нурлан Бисенов рассказал, что 28 февраля на пульт оператора "102" примерно в 21.00 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, похитил крупную сумму денег у мужчины в районе дома №49 по пр. Евразия. - Злоумышленник, применяя газовый баллончик, завладел сумкой, в которой были деньги. Потерпевший занимается обменом валют. Он выходил с работы. Неизвестный мужчина подкараулил его и завладел деньгами. Незамедлительно был объявлен план "Перехват", ориентированы все наружные группы, осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Приказом начальника УП была создана следственно-оперативная группа по раскрытию данного преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 5 марта были изобличены и задержаны трое подозреваемых. Все они жители нашего региона, одному из них 34 года, двоим - по 26 лет. В ходе обыска были изъяты деньги, частично были изъяты другие вещественные доказательства, транспортные средства, которые они приобрели на похищенные деньги. С санкции следственного суда подозреваемые находятся под арестом в СИЗО Уральска №4. Общая сумма похищенного, по показаниям потерпевшего, - 44 млн тенге, - сообщил Нурлан Бисенов. Полицейские после задержания подозреваемых изъяли у них похищенные деньги, а также купленное имущество: два автомобиля, сотовые телефоны и т.д. Также Нурлан Бисенов отметил, что преступление было спланировано заранее. Грабитель попал на камеры видеонаблюдения. Грабеж был раскрыт оперативным путем. Досудебное расследование начато по ч. 4, ст. 191 УК РК "Грабеж, совершенный преступной группой". Преступникам грозит наказание от 7 до 12 лет. Также замначальника управления полиции добавил, что это самый крупный грабеж, совершенный за последние годы. Он добавил, что в феврале было совершено хищение денег из банкомата в районе Хлебозавода, однако по данному делу ведутся следственные мероприятия. VJg6QdJxPF4 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.